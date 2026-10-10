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Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16.34 WIB

Berburu 9 Kuliner di Pasar Oro Oro Dowo Malang, Surga Jajanan Legendaris yang Viral

Kuliner jajanan di Pasar Oro Oro Dowo Malang./siskaperbapo.jatimprov.go.id - Image

Kuliner jajanan di Pasar Oro Oro Dowo Malang./siskaperbapo.jatimprov.go.id

JawaPos.com – Pasar Oro Oro Dowo adalah pilihan tepat bagi pencari wisata kuliner Malang yang gemar berburu jajanan legendaris berharga terjangkau.

Pasar ini berdiri sejak masa kolonial Belanda tahun 1932, direvitalisasi pada 2015, dan dinobatkan sebagai salah satu pasar terbersih.

Meski tampil rapi, pasar ini tetap melayani kebutuhan harian seperti sayur dan perlengkapan rumah tangga bagi para warga sekitar.

Lokasinya di Jalan Guntur Nomor 20, Klojen, sekitar 1,6 kilometer dari Balai Kota dan mudah terjangkau angkot jalur LDG.

Pasar buka setiap hari pukul 05.00 sampai 17.00, tetapi pedagang sarapan hanya berjualan sekitar pukul 11.00 hingga 13.00 WIB.

Dilansir dari laman Traveloka dan singosaribolumalang.co.id pada Sabtu (10/10), berikut deretan makanan dan minuman yang layak dicoba ini.

1. Gudeg dewi ayu

Gudeg otentik yang biasanya dicari di Yogyakarta ternyata bisa dinikmati di sini lewat sebuah lapak bernama Gudeg Dewi Ayu.

Selain gudeg, lapak ini menyediakan dawet, nasi pecel, dan beragam hidangan lain yang sangat cocok untuk menemani santapan utama.

2. Lumpur kentang 27 (wolak walik)

Editor: Hanny Suwindari
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