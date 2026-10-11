Resep Tiramisu Ekonomis dari Oreo, Whipping Cream, dan Keju Oles

Potret tiramisu ekonomis yang lebih mudah dibuat dan lebih hemat. (instagram.com/@jordanfadhilla)

JawaPos.com - Tiramisu dikenal sebagai dessert khas Italia yang biasanya dibuat menggunakan mascarpone cheese, lady finger, dan kopi. Namun, ada cara lebih sederhana untuk membuat dessert dengan perpaduan rasa creamy dan aroma kopi tanpa harus menggunakan semua bahan klasik tersebut. Salah satunya adalah resep tiramisu ekonomis dari akun Instagram @jordanfadhilla.

Resep ini menggunakan whipping cream instan dan keju oles sebagai pengganti mascarpone. Biskuit Oreo digunakan sebagai pengganti lady finger, lalu dicelupkan ke dalam kopi sebelum disusun bersama krim. Kombinasi bahan tersebut menghasilkan dessert berlapis yang praktis dibuat di rumah.

Dikutip dari Instagram @jordanfadhilla, bahan yang diperlukan hanya empat jenis, yaitu whipping cream instan, keju oles, Oreo, dan kopi. Jumlah bahan yang relatif sedikit membuat resep ini menarik untuk dicoba ketika ingin membuat dessert tanpa perlu menyiapkan banyak bahan khusus.

Whipping cream instan menjadi komponen utama untuk membuat lapisan krim, sedangkan keju oles memberikan rasa gurih yang melengkapi manisnya biskuit. Sementara itu, kopi menghadirkan aroma khas yang menjadi salah satu karakter tiramisu. Perpaduan rasa manis, gurih, dan sedikit pahit membuat dessert ini cocok dinikmati dalam keadaan dingin.

Berbeda dari tiramisu klasik yang menggunakan sabayon atau campuran kuning telur dan gula, versi ini tidak memerlukan proses tersebut. Kamu cukup menyiapkan krim, mencelupkan biskuit ke dalam kopi, lalu menyusunnya secara bergantian. Prosesnya sederhana dan tidak membutuhkan oven.

Meski begitu, tahap pendinginan tetap penting agar lapisan krim dan biskuit menyatu dengan baik. Dalam unggahannya, kreator menyarankan agar tiramisu disimpan di dalam kulkas semalaman sebelum disajikan. Waktu tersebut membantu tekstur dessert menjadi lebih set dan membuat biskuit menyerap kelembapan dari lapisan krim.

Bahan:

200 gram whipping cream instan

160 gram keju oles

Oreo secukupnya

Kopi secukupnya untuk celupan Oreo

Cara Pembuatan:

1. Siapkan whipping cream instan dan olah sesuai petunjuk pada kemasan hingga mengembang. Jika produk yang digunakan memerlukan tambahan air atau susu dingin, ikuti takaran yang dianjurkan.

2. Masukkan keju oles ke dalam whipping cream yang sudah mengembang. Aduk hingga keduanya tercampur rata dan membentuk krim yang lembut.

3. Seduh kopi, kemudian biarkan hingga tidak terlalu panas sebelum digunakan untuk mencelupkan biskuit.

4. Celupkan Oreo ke dalam kopi secara singkat agar biskuit menyerap aroma kopi tanpa menjadi terlalu lembek.

5. Susun Oreo di dasar wadah sebagai lapisan pertama. Tambahkan krim di atasnya, lalu ratakan permukaannya.

6. Ulangi proses penyusunan Oreo dan krim secara bergantian hingga bahan habis. Akhiri dengan lapisan krim di bagian atas.

7. Tutup wadah, kemudian simpan tiramisu di dalam kulkas semalaman agar teksturnya lebih set dan biskuit menyatu dengan lapisan krim.

8. Keluarkan tiramisu dari kulkas saat akan disajikan. Potong atau ambil secukupnya sesuai bentuk wadah.

Tiramisu ekonomis ini bisa menjadi alternatif bagi pencinta dessert yang ingin mencoba kreasi rumahan dengan bahan sederhana. Penggunaan Oreo membuat proses penyusunan lebih praktis, sedangkan kombinasi whipping cream dan keju oles memberikan tekstur lembut dengan rasa gurih.