Resep Dendeng Ayam ala Singapura Versi Halal, Manis Gurih dan Berempah



JawaPos.com - Dendeng ala Singapura dikenal sebagai olahan daging berbumbu dengan cita rasa manis, gurih, dan aroma rempah yang khas. Hidangan ini bisa dibuat menggunakan bahan alternatif untuk menghasilkan versi halal yang dapat dinikmati lebih banyak orang. Salah satu inspirasinya dibagikan oleh akun Instagram @dhilaskukk dengan menggunakan daging ayam sebagai bahan utama.

Berbeda dari dendeng yang dibuat menggunakan irisan daging utuh, resep ini memanfaatkan paha ayam giling yang dicampur dengan kulit ayam giling. Kombinasi keduanya menjadi dasar adonan yang kemudian dibumbui hingga merata sebelum dipanggang menggunakan oven listrik.

Dikutip dari Instagram @dhilaskukk, resep ini terinspirasi dari kreasi @marianesia. Bumbu yang digunakan cukup beragam, mulai dari kecap manis, kecap asin, minyak wijen, hingga bubuk ngohiyong. Perpaduan tersebut memberikan karakter rasa manis dan gurih dengan sentuhan rempah yang khas.

Warna merah kecokelatan pada dendeng juga menjadi salah satu ciri yang menarik. Dalam resep ini, angkak yang telah dihaluskan digunakan sebagai salah satu bahan campuran. Angkak merupakan beras yang difermentasi dengan kapang tertentu dan kerap dimanfaatkan sebagai pewarna alami pada sejumlah olahan makanan.

Setelah seluruh bahan tercampur, adonan perlu dibentuk menjadi lembaran tipis agar lebih mudah dipanggang. Proses pemanggangan membantu mematangkan ayam sekaligus membentuk tekstur dendeng. Pada tahap akhir, permukaannya diolesi campuran kecap manis dan air untuk menambah lapisan rasa.

Kreator menggunakan Mecoo Electric Oven untuk memasak dendeng ayam ini. Jika ingin mencoba resepnya di rumah, pastikan adonan tidak terlalu tebal agar matang merata. Suhu dan waktu pemanggangan perlu disesuaikan dengan petunjuk oven serta ketebalan adonan, dengan memastikan ayam matang sempurna sebelum disajikan.

Bahan:

Bahan utama:

800 gram paha ayam giling

500 gram kulit ayam giling

2 sendok teh kaldu bubuk

1 sendok teh garam

2 sendok teh MSG

2 sendok teh angkak yang sudah dihaluskan

200 gram kecap manis

1 sendok makan minyak wijen

2 sendok teh bubuk ngohiyong

1 sendok makan kecap asin

1 sendok teh lada bubuk

Bahan olesan:

3 sendok makan kecap manis

25 ml air

Cara Pembuatan:

1. Masukkan paha ayam giling dan kulit ayam giling ke dalam wadah besar.

2. Tambahkan kaldu bubuk, garam, MSG, angkak halus, kecap manis, minyak wijen, bubuk ngohiyong, kecap asin, dan lada bubuk.

3. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan bumbu menyebar ke seluruh adonan.

4. Siapkan loyang yang sesuai dengan oven. Ratakan adonan ayam di atas loyang menjadi lembaran dengan ketebalan relatif seragam.

5. Panggang menggunakan oven listrik hingga adonan matang. Sesuaikan suhu dan durasi dengan petunjuk oven serta ketebalan adonan. Pastikan bagian tengah ayam mencapai suhu aman untuk dikonsumsi.

6. Campurkan kecap manis dan air untuk membuat bahan olesan. Aduk hingga keduanya tercampur.

7. Setelah adonan matang dan cukup kokoh untuk ditangani, oleskan campuran kecap manis pada permukaannya.

8. Lanjutkan pemanggangan seperlunya hingga permukaan dendeng terlihat mengilap dan olesan melekat. Awasi prosesnya agar kecap tidak mudah gosong.

9. Keluarkan dendeng ayam dari oven, kemudian biarkan sejenak sebelum dipotong sesuai selera.

Dendeng ayam ala Singapura versi halal ini bisa menjadi alternatif olahan ayam dengan rasa yang berbeda dari menu sehari-hari. Perpaduan kecap manis dan bumbu rempah memberikan cita rasa yang kaya, sedangkan proses pemanggangan membuatnya praktis dibuat menggunakan oven listrik.