Resep Tumis Kembang Tahu Daging, Gurih Bersaus dan Cocok dengan Nasi



JawaPos.com - Kembang tahu sering dijadikan bahan pelengkap sup karena teksturnya yang lembut dan mudah menyerap rasa kuah. Namun, bahan ini juga bisa diolah menjadi tumisan yang tak kalah menggugah selera. Salah satunya adalah tumis kembang tahu daging dari akun Instagram @gio.mci10 yang memadukan kembang tahu, daging, dan saus berbumbu.

Berbeda dari sup yang disajikan dengan kuah lebih banyak, hidangan ini memiliki saus gurih yang melapisi bahan-bahannya. Tambahan daging membuat tumisan terasa lebih berisi, sedangkan tomat memberikan sentuhan rasa segar. Perpaduan tersebut cocok untuk dijadikan lauk makan siang maupun makan malam bersama nasi hangat.

Dikutip dari Instagram @gio.mci10, resep ini menggunakan 100 gram kembang tahu dan 150 gram daging. Pilihan dagingnya cukup fleksibel karena bisa menggunakan ayam, sapi, atau babi sesuai selera. Dengan begitu, resep ini dapat disesuaikan dengan bahan yang tersedia di rumah.

Sebelum dimasak, kembang tahu perlu direndam menggunakan air panas agar teksturnya melunak. Tahap ini penting supaya kembang tahu lebih mudah diolah dan bisa menyerap bumbu dengan baik. Setelah itu, bahan tersebut dimasak bersama tumisan bawang merah, bawang putih, dan jahe yang memberikan aroma khas.

Cita rasa sausnya berasal dari kombinasi saus tiram, kecap hitam, dan minyak wijen. Ketiganya memberikan rasa gurih sekaligus aroma yang khas pada tumisan. Sedikit larutan maizena digunakan untuk membantu mengentalkan saus agar tidak terlalu encer dan bisa menyelimuti kembang tahu serta daging.

Proses memasaknya juga relatif sederhana sehingga bisa menjadi pilihan untuk variasi menu rumahan. Bahan-bahannya tidak terlalu banyak, sementara bumbu yang digunakan mudah ditemukan di dapur. Jika ingin mendapatkan rasa yang lebih seimbang, daun bawang dapat ditambahkan menjelang akhir proses memasak sebagai pelengkap.

Bahan:

100 gram kembang tahu

Air panas secukupnya untuk merendam

2 siung bawang merah

2 siung bawang putih

1/2 sendok teh jahe, cincang halus

150 gram daging ayam, sapi, atau babi

1 buah tomat

1 sendok makan saus tiram

1 sendok teh kecap hitam

1 sendok teh minyak wijen

100 ml air

1/2 sendok teh maizena, larutkan dengan sedikit air

Daun bawang secukupnya

Minyak untuk menumis secukupnya

Cara Pembuatan:

1. Rendam kembang tahu menggunakan air panas hingga teksturnya melunak. Setelah itu, tiriskan dan potong sesuai selera.

2. Iris bawang merah, cincang bawang putih, potong tomat, dan siapkan jahe yang sudah dicincang halus.

3. Panaskan sedikit minyak di wajan. Tumis bawang merah, bawang putih, dan jahe hingga harum.

4. Masukkan daging pilihan yang sudah dipotong kecil-kecil. Tumis hingga daging berubah warna dan matang.

5. Tambahkan tomat, lalu aduk hingga tercampur dengan daging dan bumbu tumisan.

6. Masukkan saus tiram, kecap hitam, dan minyak wijen. Aduk hingga bumbu melapisi daging secara merata.

7. Tuangkan 100 ml air, kemudian masukkan kembang tahu yang sudah direndam. Aduk perlahan dan masak hingga bumbu meresap.

8. Tambahkan larutan maizena sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga saus mengental sesuai selera.

9. Masukkan irisan daun bawang, aduk sebentar, lalu pastikan seluruh bahan matang sebelum diangkat.

10. Sajikan tumis kembang tahu daging selagi hangat bersama nasi putih.