Resep Tumis Kembang Tahu Daging, Gurih Bersaus dan Cocok dengan Nasi

Potret tumis kembang tahu daging yang cocok disantap bersama nasi hangat. (instagram.com/@gio.mci10)
JawaPos.com - Kembang tahu sering dijadikan bahan pelengkap sup karena teksturnya yang lembut dan mudah menyerap rasa kuah. Namun, bahan ini juga bisa diolah menjadi tumisan yang tak kalah menggugah selera. Salah satunya adalah tumis kembang tahu daging dari akun Instagram @gio.mci10 yang memadukan kembang tahu, daging, dan saus berbumbu.
Berbeda dari sup yang disajikan dengan kuah lebih banyak, hidangan ini memiliki saus gurih yang melapisi bahan-bahannya. Tambahan daging membuat tumisan terasa lebih berisi, sedangkan tomat memberikan sentuhan rasa segar. Perpaduan tersebut cocok untuk dijadikan lauk makan siang maupun makan malam bersama nasi hangat.
Dikutip dari Instagram @gio.mci10, resep ini menggunakan 100 gram kembang tahu dan 150 gram daging. Pilihan dagingnya cukup fleksibel karena bisa menggunakan ayam, sapi, atau babi sesuai selera. Dengan begitu, resep ini dapat disesuaikan dengan bahan yang tersedia di rumah.
Sebelum dimasak, kembang tahu perlu direndam menggunakan air panas agar teksturnya melunak. Tahap ini penting supaya kembang tahu lebih mudah diolah dan bisa menyerap bumbu dengan baik. Setelah itu, bahan tersebut dimasak bersama tumisan bawang merah, bawang putih, dan jahe yang memberikan aroma khas.
Cita rasa sausnya berasal dari kombinasi saus tiram, kecap hitam, dan minyak wijen. Ketiganya memberikan rasa gurih sekaligus aroma yang khas pada tumisan. Sedikit larutan maizena digunakan untuk membantu mengentalkan saus agar tidak terlalu encer dan bisa menyelimuti kembang tahu serta daging.
Proses memasaknya juga relatif sederhana sehingga bisa menjadi pilihan untuk variasi menu rumahan. Bahan-bahannya tidak terlalu banyak, sementara bumbu yang digunakan mudah ditemukan di dapur. Jika ingin mendapatkan rasa yang lebih seimbang, daun bawang dapat ditambahkan menjelang akhir proses memasak sebagai pelengkap.
Bahan:
100 gram kembang tahu
Air panas secukupnya untuk merendam
2 siung bawang merah
2 siung bawang putih
1/2 sendok teh jahe, cincang halus
150 gram daging ayam, sapi, atau babi
1 buah tomat
1 sendok makan saus tiram
1 sendok teh kecap hitam
1 sendok teh minyak wijen
100 ml air
1/2 sendok teh maizena, larutkan dengan sedikit air
Daun bawang secukupnya
Minyak untuk menumis secukupnya
Cara Pembuatan:
1. Rendam kembang tahu menggunakan air panas hingga teksturnya melunak. Setelah itu, tiriskan dan potong sesuai selera.
2. Iris bawang merah, cincang bawang putih, potong tomat, dan siapkan jahe yang sudah dicincang halus.
3. Panaskan sedikit minyak di wajan. Tumis bawang merah, bawang putih, dan jahe hingga harum.
4. Masukkan daging pilihan yang sudah dipotong kecil-kecil. Tumis hingga daging berubah warna dan matang.
5. Tambahkan tomat, lalu aduk hingga tercampur dengan daging dan bumbu tumisan.
6. Masukkan saus tiram, kecap hitam, dan minyak wijen. Aduk hingga bumbu melapisi daging secara merata.
7. Tuangkan 100 ml air, kemudian masukkan kembang tahu yang sudah direndam. Aduk perlahan dan masak hingga bumbu meresap.
8. Tambahkan larutan maizena sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga saus mengental sesuai selera.
9. Masukkan irisan daun bawang, aduk sebentar, lalu pastikan seluruh bahan matang sebelum diangkat.
10. Sajikan tumis kembang tahu daging selagi hangat bersama nasi putih.
Tumis kembang tahu daging bisa menjadi pilihan bagi yang ingin mengolah kembang tahu selain menjadi sup. Sausnya yang gurih membuat hidangan ini cocok dijadikan lauk, sementara pilihan dagingnya bisa disesuaikan dengan selera keluarga. Resep ini juga dapat masuk daftar menu rumahan ketika ingin menyajikan hidangan sederhana dengan variasi tekstur dan rasa.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng vs Persebaya di Super League, Green Force Berpeluang Curi Tiga Poin
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain Persik vs Madura United: Reina Siapkan Strategi Terbaik
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Suahasil Buka Suara soal Pembagian Tugas Tiga Wamenkeu, Ini Fokusnya!
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022