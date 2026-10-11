Resep Crispy Chicken Salju ala Shihlin, Ayam Renyah dengan Bumbu Tabur Favorit



JawaPos.com - Jajanan ayam goreng dengan tekstur renyah dan aneka bumbu tabur selalu menarik untuk dijadikan camilan. Salah satunya crispy chicken salju yang terinspirasi dari ayam crispy ala Shihlin. Hidangan ini bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan fillet dada ayam dan racikan tepung berbumbu sederhana.

Dikutip dari akun Instagram @adelscooking, resep crispy chicken salju mengandalkan dua tahapan penting, yaitu marinasi ayam dan pembuatan adonan tepung. Ayam dibumbui terlebih dahulu agar bagian dalamnya memiliki rasa gurih, sedangkan campuran tepung tapioka dan aneka bumbu digunakan untuk menghasilkan lapisan yang renyah.

Salah satu hal menarik dari resep ini adalah pilihan bumbu taburnya yang bisa disesuaikan dengan selera. Kamu dapat menggunakan bumbu instan rasa BBQ, keju, balado, atau cabai bubuk untuk menghadirkan sensasi rasa yang berbeda. Dengan begitu, satu resep ayam crispy bisa menghasilkan beberapa variasi camilan.

Penggunaan fillet dada ayam juga membuat proses persiapan lebih praktis karena dagingnya mudah dipotong dan dibumbui. Agar hasil akhirnya tidak hanya renyah, tetapi juga tetap empuk, ayam perlu dimasak hingga matang tanpa membuat bagian dalamnya terlalu kering.

Bahan

Bahan adonan tepung:

8 sdm tepung tapioka

1 sdm garam

2 sdt kaldu jamur

1 sdt penyedap rasa

1 sdt lada bubuk

1 sdm bawang putih bubuk

Air secukupnya

Bahan marinasi ayam:

2 buah fillet dada ayam

2 sdt kaldu jamur

1 sdt bawang putih bubuk

1 sdt lada bubuk

3 sdt tepung tapioka

Bahan taburan:

Bumbu instan rasa BBQ

Bumbu tabur keju

Bumbu tabur balado

Cabai bubuk



Cara Pembuatan

1. Siapkan fillet dada ayam, lalu potong sesuai selera. Potongan yang tidak terlalu tebal dapat membantu ayam matang lebih merata saat digoreng.

2. Masukkan ayam ke dalam wadah, kemudian tambahkan kaldu jamur, bawang putih bubuk, lada bubuk, dan tepung tapioka. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terlapisi bumbu.

3. Diamkan ayam agar bumbu meresap. Sambil menunggu, siapkan bahan untuk membuat adonan tepung.

4. Campurkan tepung tapioka, garam, kaldu jamur, penyedap rasa, lada bubuk, dan bawang putih bubuk dalam wadah. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

5. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga terbentuk adonan dengan kekentalan yang sesuai untuk melapisi ayam. Hindari menuangkan air sekaligus agar teksturnya lebih mudah dikontrol.

6. Masukkan potongan ayam yang telah dimarinasi ke dalam adonan tepung. Pastikan setiap bagian terlapisi secara merata sebelum digoreng.

7. Panaskan minyak dalam wajan. Goreng ayam hingga lapisan luarnya berwarna keemasan dan bagian dalamnya matang. Pastikan minyak cukup panas dan jangan memenuhi wajan agar suhu minyak tidak turun drastis.

8. Angkat ayam setelah matang, lalu tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih.

9. Selagi ayam masih hangat, tambahkan bumbu tabur sesuai selera. Kamu bisa menggunakan satu jenis bumbu untuk seluruh ayam atau membaginya menjadi beberapa bagian dengan rasa berbeda.

10. Aduk atau kocok ayam bersama bumbu tabur hingga merata, lalu sajikan selagi hangat agar tekstur renyahnya lebih terasa.

Crispy chicken salju bisa menjadi pilihan camilan untuk dinikmati saat bersantai atau disajikan sebagai lauk pendamping nasi. Jika membuatnya untuk keluarga, kamu juga bisa membagi ayam menjadi beberapa porsi dengan bumbu tabur berbeda sehingga setiap orang dapat memilih rasa favoritnya.