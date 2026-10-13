Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.41 WIB

Resep Fuyunghai Telur Ayam dan Udang, Menu Rumahan Seenak Resto

Resep Fuyunghai yang enak dan praktis. ( YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Fuyunghai yang enak dan praktis. ( YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Fuyunghai menjadi salah satu hidangan Chinese food yang cukup populer di Indonesia. Perpaduan telur, sayuran, serta aneka protein yang disajikan bersama saus asam manis membuat makanan ini digemari oleh berbagai kalangan.

Hidangan ini umumnya dibuat dari telur yang dicampur dengan bahan pelengkap seperti kol, wortel, ayam, dan udang. Adonan kemudian digoreng hingga bagian luarnya berwarna kecokelatan, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan terasa gurih.

Ciri khas fuyunghai terletak pada perpaduan rasa gurih dari telur dan isian dengan saus asam manis yang menyegarkan. Tak heran jika menu ini sering ditemukan di restoran Chinese food dan menjadi pilihan untuk makan bersama keluarga.

Kabar baiknya, fuyunghai telur juga bisa dibuat sendiri di rumah tanpa memerlukan bahan yang sulit ditemukan. Proses memasaknya relatif sederhana sehingga cocok bagi siapa saja yang ingin menyajikan hidangan ala restoran untuk menu makan siang maupun makan malam.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep fuyunghai telur dengan isian ayam dan udang, lengkap dengan saus asam manis yang menggugah selera.

Bahan-Bahan Fuyunghai Telur

Siapkan bahan-bahan berikut sebelum mulai memasak:

  • 3 butir telur
  • 2 lembar kol, iris tipis
  • ½ buah wortel, iris atau serut
  • 40 gram ayam cincang
  • 40 gram udang, potong kecil
  • 3 sendok makan tepung kentang atau tepung sagu
  • 1 siung bawang putih, haluskan
  • 1 batang daun bawang, iris
  • Garam secukupnya
  • Merica secukupnya
  • Minyak goreng secukupnya

Bahan Saus Asam Manis

Untuk menghasilkan saus yang gurih, segar, dan sedikit kental, siapkan bahan berikut:

  • 1 sendok makan margarin
  • ½ buah bawang bombai, iris
  • 1 siung bawang putih, memarkan
  • 1 buah tomat, kupas dan potong dadu
  • 200–250 ml air
  • 1 sendok makan tepung maizena
  • 3 sendok makan saus tomat
  • 1 sendok teh kecap Inggris
  • 1 sendok makan cuka beras
  • 1–2 sendok makan gula pasir
  • Garam dan merica secukupnya

Cara Membuat Fuyunghai Telur

  1. Campurkan bahan isian. Masukkan kol, wortel, bawang putih halus, daun bawang, ayam cincang, dan udang ke dalam wadah. Tambahkan garam serta merica sesuai selera.
  1. Masukkan telur dan tepung. Pecahkan telur ke dalam wadah, lalu tambahkan tepung kentang atau tepung sagu. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan membentuk adonan.
  1. Panaskan minyak. Tuangkan minyak goreng ke dalam wajan dengan jumlah yang cukup untuk menggoreng adonan. Pastikan minyak sudah panas sebelum adonan dimasukkan.
  1. Goreng hingga matang. Tuangkan adonan ke dalam wajan, lalu goreng sampai bagian luarnya berwarna keemasan dan terasa renyah. Pastikan bagian dalamnya matang sempurna sebelum diangkat dan ditiriskan.

Cara Membuat Saus Asam Manis

  1. Tumis bumbu. Lelehkan margarin di dalam wajan, kemudian masukkan bawang bombai dan bawang putih. Tumis hingga harum.
  1. Tambahkan tomat dan saus. Masukkan tomat yang sudah dipotong dadu, lalu tambahkan saus tomat, kecap Inggris, dan cuka beras. Aduk sampai semua bahan tercampur.
  1. Tuangkan larutan maizena. Campurkan tepung maizena dengan sebagian air hingga larut. Tuangkan sedikit demi sedikit ke dalam wajan sambil terus diaduk agar saus tidak menggumpal.
  1. Atur rasa dan kekentalan. Tambahkan gula, garam, dan merica sesuai selera. Masak hingga saus mendidih dan mencapai kekentalan yang diinginkan. Jika terlalu kental, tambahkan sedikit air.
  1. Sajikan selagi hangat. Letakkan fuyunghai yang sudah matang di atas piring, kemudian siram dengan saus asam manis. Hidangan siap dinikmati bersama nasi putih hangat.
Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Gurih, Lembut, dan Mengenyangkan! Begini Cara Membuat Misoa Goreng ala Rumahan - Image
Kuliner

Gurih, Lembut, dan Mengenyangkan! Begini Cara Membuat Misoa Goreng ala Rumahan

Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.03 WIB

Menu Hemat yang Bikin Lahap Makan, Ini Resep Orak-Arik Tahu Telur dengan Bumbu Gurih - Image
Kuliner

Menu Hemat yang Bikin Lahap Makan, Ini Resep Orak-Arik Tahu Telur dengan Bumbu Gurih

Selasa, 13 Oktober 2026 | 20.48 WIB

Resep Tiramisu Ekonomis dari Oreo, Whipping Cream, dan Keju Oles - Image
Kuliner

Resep Tiramisu Ekonomis dari Oreo, Whipping Cream, dan Keju Oles

Senin, 12 Oktober 2026 | 03.14 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore