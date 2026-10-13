Resep Fuyunghai Telur Ayam dan Udang, Menu Rumahan Seenak Resto

JawaPos.com – Fuyunghai menjadi salah satu hidangan Chinese food yang cukup populer di Indonesia. Perpaduan telur, sayuran, serta aneka protein yang disajikan bersama saus asam manis membuat makanan ini digemari oleh berbagai kalangan.

Hidangan ini umumnya dibuat dari telur yang dicampur dengan bahan pelengkap seperti kol, wortel, ayam, dan udang. Adonan kemudian digoreng hingga bagian luarnya berwarna kecokelatan, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan terasa gurih.

Ciri khas fuyunghai terletak pada perpaduan rasa gurih dari telur dan isian dengan saus asam manis yang menyegarkan. Tak heran jika menu ini sering ditemukan di restoran Chinese food dan menjadi pilihan untuk makan bersama keluarga.

Kabar baiknya, fuyunghai telur juga bisa dibuat sendiri di rumah tanpa memerlukan bahan yang sulit ditemukan. Proses memasaknya relatif sederhana sehingga cocok bagi siapa saja yang ingin menyajikan hidangan ala restoran untuk menu makan siang maupun makan malam.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep fuyunghai telur dengan isian ayam dan udang, lengkap dengan saus asam manis yang menggugah selera.

Bahan-Bahan Fuyunghai Telur Siapkan bahan-bahan berikut sebelum mulai memasak:

3 butir telur

2 lembar kol, iris tipis

½ buah wortel, iris atau serut

40 gram ayam cincang

40 gram udang, potong kecil

3 sendok makan tepung kentang atau tepung sagu

1 siung bawang putih, haluskan

1 batang daun bawang, iris

Garam secukupnya

Merica secukupnya

Minyak goreng secukupnya Bahan Saus Asam Manis Untuk menghasilkan saus yang gurih, segar, dan sedikit kental, siapkan bahan berikut: