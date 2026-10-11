Resep Coffee Bun dari Roti Tawar, Praktis dengan Topping Kopi



JawaPos.com - Coffee bun dikenal sebagai roti dengan aroma kopi yang khas dan lapisan topping manis di bagian luarnya. Biasanya, camilan ini dibuat menggunakan adonan roti yang perlu melalui proses pengulenan dan fermentasi. Namun, ada cara yang lebih praktis untuk membuat versi sederhananya di rumah, yaitu menggunakan roti tawar sebagai bahan utama.

Kreasi coffee bun ini dibagikan oleh akun Instagram @hyunmristu. Alih-alih membuat adonan roti dari awal, resep ini memanfaatkan roti tawar yang kemudian diberi topping berbahan butter atau margarin, gula, telur, tepung terigu, dan kopi hitam tanpa ampas.

Topping kopi menjadi bagian penting karena memberikan aroma khas saat dipanggang. Perpaduan butter dan gula menghasilkan rasa manis gurih, sementara tepung terigu membantu membentuk lapisan yang lebih padat setelah terkena panas oven. Penggunaan kopi hitam tanpa ampas juga membuat adonan topping lebih halus dan tidak terganggu oleh butiran kopi.

Resep ini turut mencantumkan mozzarella sebagai pilihan isian. Keju tersebut bisa memberikan sensasi gurih dan tekstur leleh yang kontras dengan topping kopi. Karena menggunakan roti tawar, proses persiapannya relatif sederhana dan cocok dicoba ketika ingin membuat camilan rumahan tanpa banyak tahapan.

Bahan

Roti tawar secukupnya

60 gram butter atau margarin

50-60 gram gula

1 butir telur

70 gram tepung terigu

4 gram kopi hitam tanpa ampas

1 sdm air panas

Keju mozzarella secukupnya

Cara Pembuatan

1. Siapkan roti tawar dan mozzarella. Jika ingin menggunakan isian keju, letakkan mozzarella di antara dua potong roti tawar, kemudian rapatkan bagian pinggirnya agar keju tidak mudah keluar saat dipanggang.

2. Masukkan kopi hitam tanpa ampas ke dalam wadah kecil, lalu larutkan menggunakan 1 sdm air panas. Aduk hingga kopi tercampur rata dan sisihkan.

3. Dalam wadah lain, campurkan butter atau margarin dengan gula. Aduk hingga keduanya tercampur dan teksturnya lebih lembut.

4. Masukkan telur, lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Tambahkan larutan kopi yang telah disiapkan sebelumnya.

5. Masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga terbentuk adonan topping yang cukup kental untuk dioleskan di atas roti.

6. Oleskan adonan topping kopi pada permukaan roti tawar. Ratakan secukupnya agar lapisan topping menutupi bagian atas roti.

7. Panaskan oven terlebih dahulu. Susun roti di atas loyang yang sudah dialasi kertas roti agar tidak mudah menempel.

8. Panggang menggunakan api atas dan bawah pada suhu 180 derajat Celsius selama sekitar 15-20 menit. Sesuaikan waktu pemanggangan dengan karakteristik oven masing-masing dan perhatikan permukaan topping agar tidak terlalu gelap.

9. Setelah topping matang dan harum, keluarkan roti dari oven. Diamkan sebentar sebelum disajikan agar tidak terlalu panas.

Coffee bun versi roti tawar ini bisa menjadi alternatif camilan untuk menemani waktu minum kopi atau teh. Aroma kopi yang muncul selama pemanggangan memberikan karakter khas, sedangkan lapisan topping menambahkan rasa manis dan gurih pada roti.