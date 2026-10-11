Resep Poutine dengan Gravy Daging Sapi dan Jamur, Gurih ala Kanada



JawaPos.com - Kentang goreng tidak selalu harus dinikmati bersama saus sambal atau mayones. Hidangan khas Kanada bernama poutine menawarkan cara berbeda untuk menyantap kentang goreng, yaitu dengan siraman saus gravy dan tambahan keju. Perpaduan kentang yang renyah, saus gurih, dan keju yang lembut membuat hidangan ini cocok dijadikan camilan berat maupun menu makan santai.

Kreasi poutine dengan topping daging sapi dan jamur dibagikan oleh akun Instagram @gio.mci10. Tidak hanya menggunakan kentang goreng dan keju, resep ini juga dilengkapi gravy buatan sendiri yang dibuat dari butter, tepung, kaldu sapi, serta aneka bumbu. Tambahan daging sapi berbumbu dan jamur membuat rasanya semakin kaya.

Saus gravy menjadi salah satu komponen penting dalam sajian ini. Teksturnya dibuat lebih kental menggunakan tepung, sementara kaldu sapi, kecap Inggris, bawang putih bubuk, dan bawang bombay bubuk memberikan rasa gurih serta aroma yang khas. Lada hitam menambahkan sentuhan pedas ringan yang melengkapi rasa saus.

Daging sapi dimasak bersama bawang bombay, bawang putih, dan jamur agar topping memiliki aroma yang lebih harum. Setelah seluruh komponennya siap, kentang goreng disusun di atas piring, lalu diberi daging, keju, dan gravy. Daun bawang bisa ditambahkan sebagai pelengkap untuk memberikan warna dan rasa segar.

Bahan

Bahan utama:

Kentang goreng secukupnya

Keju secukupnya

Daun bawang secukupnya

Bahan gravy:

20 gram butter

1 sdm tepung terigu

400 ml air

1 sdt kaldu sapi bubuk

1 sdm kecap Inggris

1 sdt bawang putih bubuk

1 sdt bawang bombay bubuk

1 sdt garam

1/2 sdt lada hitam

Bahan topping daging sapi dan jamur:

2 sdm minyak

1/4 buah bawang bombay

1 siung bawang putih

Jamur secukupnya

100 gram daging sapi

1/4 sdt Italian herbs

1/2 sdt garam

1/2 sdt lada hitam

1 sdm kecap Inggris

1 sdt kecap asin

1/2 sdt baking soda

Cara Pembuatan

1. Siapkan kentang goreng, lalu goreng atau panggang sesuai petunjuk produk hingga matang dan renyah. Sisihkan sambil menyiapkan gravy dan topping.

2. Potong daging sapi menjadi irisan tipis agar lebih mudah matang. Campurkan dengan baking soda, lalu diamkan sebentar sebelum dimasak. Jangan menggunakan baking soda secara berlebihan karena dapat memengaruhi rasa dan tekstur daging.

3. Iris bawang bombay, cincang bawang putih, dan potong jamur sesuai selera.

4. Panaskan minyak dalam wajan. Tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum, kemudian masukkan daging sapi.

5. Tambahkan Italian herbs, garam, lada hitam, kecap Inggris, dan kecap asin. Aduk hingga bumbu merata, lalu masukkan jamur. Masak sampai daging matang dan jamur melunak, kemudian sisihkan.

6. Untuk membuat gravy, lelehkan butter dalam panci dengan api kecil. Masukkan tepung terigu, lalu aduk hingga tercampur rata dan tidak menggumpal.

7. Tuangkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Tambahkan kaldu sapi bubuk, kecap Inggris, bawang putih bubuk, bawang bombay bubuk, garam, dan lada hitam.

8. Masak gravy sambil diaduk hingga saus mengental. Koreksi rasanya, kemudian matikan api setelah teksturnya sesuai.

9. Tata kentang goreng di atas piring saji. Tambahkan topping daging sapi dan jamur, lalu taburi keju sesuai selera.

10. Siram dengan gravy selagi hangat dan tambahkan irisan daun bawang. Poutine siap disajikan.

Poutine dengan gravy daging sapi dan jamur ini paling nikmat disantap segera setelah diracik. Saus hangat akan melapisi kentang dan membuat teksturnya sedikit lebih lembut, sementara bagian kentang yang belum terlalu terkena saus masih bisa mempertahankan kerenyahannya.