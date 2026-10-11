Resep Dimsum Ayam Mager, Camilan Gurih dengan Bahan Sederhana



JawaPos.com - Dimsum ayam menjadi) salah satu camilan yang banyak disukai karena teksturnya lembut dan rasanya gurih. Makanan yang identik dengan kuliner China ini juga bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan sederhana. Jika sedang ingin menikmati dimsum tanpa harus membeli di luar, resep dari akun Instagram @armenia.hz ini bisa menjadi inspirasi.

Dalam seri konten Dimsum Mager bagian kedua, kreator membagikan cara membuat dimsum ayam dengan bahan utama berupa 200 gram daging ayam. Bagian dada maupun paha bisa digunakan sesuai selera. Daging tersebut diolah bersama bawang putih, putih telur, dan tepung tapioka untuk menghasilkan adonan yang mudah dibentuk.

Salah satu hal yang membuat resep ini praktis adalah penggunaan kulit pangsit sebagai pembungkus. Kamu tidak perlu membuat kulit dimsum sendiri dari awal sehingga proses persiapannya lebih sederhana. Adonan ayam cukup dibungkus menggunakan kulit pangsit, lalu dimasak hingga matang.

Dikutip dari Instagram @armenia.hz, bumbu yang digunakan meliputi saus tiram, penyedap rasa, lada bubuk, dan bawang putih bubuk. Minyak wijen juga bisa ditambahkan jika tersedia untuk memberikan aroma khas pada dimsum. Sementara itu, irisan daun bawang menjadi pelengkap yang menambah aroma segar pada adonan.

Tepung tapioka berperan membantu membentuk tekstur adonan, sedangkan putih telur digunakan sebagai salah satu bahan pengikat. Perpaduan bahan tersebut membuat adonan lebih mudah dibungkus dengan kulit pangsit. Agar bumbunya merata, seluruh bahan perlu dicampurkan hingga tidak ada bagian yang masih menggumpal.

Setelah dibentuk, dimsum dapat dimasak menggunakan metode kukus hingga ayam matang sempurna. Pastikan setiap dimsum memiliki ukuran yang relatif seragam agar tingkat kematangannya lebih merata. Dimsum pun bisa langsung disajikan sebagai camilan atau pelengkap hidangan di rumah.

Resep ini cocok dicoba oleh pemula yang ingin belajar membuat dimsum sendiri. Selain bisa disesuaikan dengan selera, bahan-bahannya juga relatif mudah ditemukan di pasar maupun supermarket. Kamu bahkan dapat membuat beberapa buah sekaligus untuk dinikmati bersama keluarga.

Bahan:

200 gram daging ayam, bagian dada atau paha

3 siung bawang putih

1 butir putih telur

Saus tiram secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

Lada bubuk secukupnya

Bawang putih bubuk secukupnya

Minyak wijen secukupnya, opsional

Daun bawang secukupnya

5 sendok makan tepung tapioka

Kulit pangsit secukupnya

Cara Pembuatan:

1. Haluskan daging ayam bersama bawang putih menggunakan chopper atau alat penghalus makanan hingga menjadi adonan.

2. Pindahkan ayam ke dalam wadah, kemudian tambahkan putih telur, saus tiram, penyedap rasa, lada bubuk, dan bawang putih bubuk.

3. Masukkan tepung tapioka, irisan daun bawang, serta minyak wijen jika digunakan. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata.

4. Siapkan kulit pangsit, lalu letakkan satu sendok adonan ayam di bagian tengahnya.

5. Bentuk kulit pangsit mengelilingi adonan ayam sesuai selera. Rapikan bagian atasnya agar isian tidak mudah keluar saat dimasak.

6. Susun dimsum di dalam kukusan yang sudah dipanaskan. Beri jarak antardimsum agar tidak saling menempel.

7. Kukus hingga adonan ayam matang sempurna. Waktu memasak menyesuaikan ukuran dimsum dan kondisi kukusan.

8. Angkat dimsum setelah matang, kemudian sajikan selagi hangat bersama saus sambal atau saus pendamping sesuai selera.

Dimsum ayam ala Dimsum Mager ini bisa menjadi pilihan ketika ingin membuat camilan gurih dengan proses yang relatif sederhana. Penggunaan kulit pangsit membantu mempersingkat persiapan, sementara racikan bumbunya dapat disesuaikan dengan selera masing-masing.