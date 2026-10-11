Resep Pizza Nasi Tanpa Tepung, Pakai Topping Smoked Beef dan Tuna Melt

Potret pizza nasi tanpa tepung dengan topping smoked beef dan tuna melt. (instagram.com/@madeby.janice)
JawaPos.com - Pizza biasanya dibuat menggunakan adonan tepung yang diuleni hingga kalis sebelum diberi aneka topping. Namun, ada cara berbeda untuk menikmati hidangan ini, yaitu menggunakan nasi sebagai bahan dasar adonannya. Kreasi pizza nasi dari akun Instagram @madeby.janicee ini bisa menjadi inspirasi bagi pencinta nasi yang ingin mencoba menu berbeda dari biasanya.
Resep ini memanfaatkan nasi yang dicampur dengan telur dan bumbu sederhana, kemudian dimasak di atas pan hingga kedua sisinya matang. Hasilnya menjadi dasar pizza yang bisa diberi berbagai topping sesuai selera. Cara ini juga cocok untuk memanfaatkan nasi yang sudah tersedia di rumah menjadi sajian yang lebih menarik.
Hal yang membuat resep ini unik adalah penggunaan dua jenis topping dalam satu pizza. Setengah bagian menggunakan saus bolognese dan smoked beef, sedangkan bagian lainnya memakai tuna yang dicampur dengan mayones. Keju mozzarella ditambahkan pada topping tuna melt untuk memberikan tekstur meleleh saat dipanaskan.
Dikutip dari Instagram @madeby.janicee, adonan pizza dibuat dari empat bungkus Fukumi, 200 ml air panas, tiga butir telur, garam, dan penyedap rasa. Sementara itu, topping-nya tidak memerlukan banyak bahan tambahan. Saus bolognese menjadi dasar untuk smoked beef, sedangkan campuran tuna dan mayones memberikan rasa gurih pada sisi lainnya.
Penggunaan nasi sebagai pengganti adonan tepung membuat resep ini berbeda dari pizza pada umumnya. Proses pembuatannya pun lebih sederhana karena tidak perlu menguleni atau mendiamkan adonan hingga mengembang. Setelah dasar pizza matang, kamu hanya perlu menambahkan topping dan memanaskannya kembali sampai keju meleleh.
Resep ini bisa dicoba untuk menu sarapan, makan siang, atau camilan mengenyangkan. Perpaduan topping merah dan putih juga membuat tampilannya menarik saat disajikan. Kamu dapat mengikuti kombinasi topping dari resep asli atau menyesuaikannya dengan bahan yang tersedia di kulkas.
Bahan:
Bahan adonan pizza:
4 bungkus beras porang sachet
200 ml air panas
3 butir telur
1/2 sendok teh garam
Penyedap rasa secukupnya
Topping merah smoked beef:
3 sendok makan saus bolognese
3 lembar smoked beef
Topping putih tuna melt:
1 kaleng tuna
2 sendok makan mayones
1 sendok makan parsley
150 gram keju mozzarella
Cara Pembuatan:
1. Campurkan nasi dengan telur, garam, dan penyedap rasa. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
2. Panaskan pan, lalu tuangkan adonan nasi dan ratakan hingga membentuk lingkaran seperti dasar pizza.
3. Masak adonan di atas pan hingga bagian bawahnya matang, kemudian balik dan masak sisi lainnya sampai matang.
4. Oleskan saus bolognese pada setengah bagian dasar pizza, lalu susun smoked beef di atasnya.
5. Pada setengah bagian lainnya, campurkan tuna dengan mayones dan parsley, kemudian ratakan di atas dasar pizza.
6. Taburkan keju mozzarella pada bagian tuna melt.
7. Tutup pan sebentar dan masak dengan api kecil hingga keju meleleh serta topping panas merata.
8. Angkat pizza nasi, potong sesuai selera, lalu sajikan selagi hangat.
Pizza nasi dengan topping smoked beef dan tuna melt ini bisa menjadi alternatif ketika ingin menikmati pizza dengan bahan dasar yang berbeda. Dua pilihan topping dalam satu sajian juga memberikan variasi rasa, mulai dari saus bolognese yang gurih hingga tuna creamy dengan keju mozzarella.
Jika ingin membuatnya kembali, topping bisa disesuaikan dengan selera atau bahan yang tersedia di rumah. Dengan cara pembuatan yang praktis, nasi pun bisa diolah menjadi sajian ala pizza untuk menemani waktu makan bersama keluarga.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng vs Persebaya di Super League, Green Force Berpeluang Curi Tiga Poin
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain Persik vs Madura United: Reina Siapkan Strategi Terbaik
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Suahasil Buka Suara soal Pembagian Tugas Tiga Wamenkeu, Ini Fokusnya!
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022