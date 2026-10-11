Resep Pizza Nasi Tanpa Tepung, Pakai Topping Smoked Beef dan Tuna Melt



JawaPos.com - Pizza biasanya dibuat menggunakan adonan tepung yang diuleni hingga kalis sebelum diberi aneka topping. Namun, ada cara berbeda untuk menikmati hidangan ini, yaitu menggunakan nasi sebagai bahan dasar adonannya. Kreasi pizza nasi dari akun Instagram @madeby.janicee ini bisa menjadi inspirasi bagi pencinta nasi yang ingin mencoba menu berbeda dari biasanya.

Resep ini memanfaatkan nasi yang dicampur dengan telur dan bumbu sederhana, kemudian dimasak di atas pan hingga kedua sisinya matang. Hasilnya menjadi dasar pizza yang bisa diberi berbagai topping sesuai selera. Cara ini juga cocok untuk memanfaatkan nasi yang sudah tersedia di rumah menjadi sajian yang lebih menarik.

Hal yang membuat resep ini unik adalah penggunaan dua jenis topping dalam satu pizza. Setengah bagian menggunakan saus bolognese dan smoked beef, sedangkan bagian lainnya memakai tuna yang dicampur dengan mayones. Keju mozzarella ditambahkan pada topping tuna melt untuk memberikan tekstur meleleh saat dipanaskan.

Dikutip dari Instagram @madeby.janicee, adonan pizza dibuat dari empat bungkus Fukumi, 200 ml air panas, tiga butir telur, garam, dan penyedap rasa. Sementara itu, topping-nya tidak memerlukan banyak bahan tambahan. Saus bolognese menjadi dasar untuk smoked beef, sedangkan campuran tuna dan mayones memberikan rasa gurih pada sisi lainnya.

Penggunaan nasi sebagai pengganti adonan tepung membuat resep ini berbeda dari pizza pada umumnya. Proses pembuatannya pun lebih sederhana karena tidak perlu menguleni atau mendiamkan adonan hingga mengembang. Setelah dasar pizza matang, kamu hanya perlu menambahkan topping dan memanaskannya kembali sampai keju meleleh.

Resep ini bisa dicoba untuk menu sarapan, makan siang, atau camilan mengenyangkan. Perpaduan topping merah dan putih juga membuat tampilannya menarik saat disajikan. Kamu dapat mengikuti kombinasi topping dari resep asli atau menyesuaikannya dengan bahan yang tersedia di kulkas.

Bahan:

Bahan adonan pizza:

4 bungkus beras porang sachet

200 ml air panas

3 butir telur

1/2 sendok teh garam

Penyedap rasa secukupnya

Topping merah smoked beef:

3 sendok makan saus bolognese

3 lembar smoked beef

Topping putih tuna melt:

1 kaleng tuna

2 sendok makan mayones

1 sendok makan parsley

150 gram keju mozzarella



Cara Pembuatan:

1. Campurkan nasi dengan telur, garam, dan penyedap rasa. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

2. Panaskan pan, lalu tuangkan adonan nasi dan ratakan hingga membentuk lingkaran seperti dasar pizza.

3. Masak adonan di atas pan hingga bagian bawahnya matang, kemudian balik dan masak sisi lainnya sampai matang.

4. Oleskan saus bolognese pada setengah bagian dasar pizza, lalu susun smoked beef di atasnya.

5. Pada setengah bagian lainnya, campurkan tuna dengan mayones dan parsley, kemudian ratakan di atas dasar pizza.

6. Taburkan keju mozzarella pada bagian tuna melt.

7. Tutup pan sebentar dan masak dengan api kecil hingga keju meleleh serta topping panas merata.

8. Angkat pizza nasi, potong sesuai selera, lalu sajikan selagi hangat.

Pizza nasi dengan topping smoked beef dan tuna melt ini bisa menjadi alternatif ketika ingin menikmati pizza dengan bahan dasar yang berbeda. Dua pilihan topping dalam satu sajian juga memberikan variasi rasa, mulai dari saus bolognese yang gurih hingga tuna creamy dengan keju mozzarella.