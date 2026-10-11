Resep Gilgeori Toast Korea, Roti Lapis Telur dan Sayuran untuk Sarapan



JawaPos.com - Gilgeori toast merupakan salah satu jajanan kaki lima Korea Selatan yang dikenal sebagai roti lapis berisi telur dan sayuran. Makanan ini biasanya dijual di gerobak atau kios kecil, terutama di Seoul, dan sering menjadi pilihan sarapan karena praktis serta cukup mengenyangkan.

Kreasi Gilgeori Toast dari @martinpraja ini bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan yang mudah ditemukan. Isian utamanya berupa telur yang dicampur dengan wortel, kol, dan daun bawang, kemudian dimasak hingga matang. Kombinasi tersebut memberikan rasa gurih sekaligus tekstur sayuran yang membuat isi roti lebih beragam.

Agar rasanya semakin kaya, resep ini juga menggunakan smoked beef dan keju lembaran. Mayones serta saus sambal ditambahkan sebagai pelengkap untuk memberikan sensasi creamy dengan sentuhan pedas. Roti tawar yang dipanggang di atas wajan membuat bagian luarnya lebih kering dan kecokelatan, sehingga berpadu dengan isian telur yang lembut.

Gilgeori Toast bisa menjadi alternatif menu sarapan ketika bosan dengan roti isi yang itu-itu saja. Cara membuatnya juga relatif sederhana karena telur dan roti cukup dimasak menggunakan wajan. Selain disantap di rumah, roti lapis ini dapat dijadikan bekal untuk sekolah, kuliah, atau bekerja.

Bahan

Bahan telur sayuran:

2 butir telur

1/4 buah wortel

1/4 buah kol

1 batang daun bawang

1/2 sdt garam

1/2 sdt merica

1/2 sdt MSG

Bahan pelengkap:

2 lembar smoked beef

2 lembar keju singles

30 gram kol, iris tipis

1 sdm mayones

1 sdm saus sambal

4 lembar shokupan atau roti tawar

Minyak secukupnya untuk memasak

Cara Pembuatan

1. Cuci wortel, kol, dan daun bawang. Iris wortel serta kol tipis-tipis, lalu potong daun bawang sesuai selera.

2. Masukkan telur ke dalam mangkuk. Tambahkan wortel, kol, daun bawang, garam, merica, dan MSG. Kocok hingga seluruh bahan tercampur rata.

3. Panaskan sedikit minyak di wajan. Tuangkan campuran telur dan sayuran, lalu masak hingga bagian bawahnya matang. Balik perlahan dan masak sisi lainnya sampai telur matang merata. Angkat dan sisihkan.

4. Pada wajan yang sama, masak smoked beef hingga matang dan sedikit kecokelatan. Sisihkan.

5. Tambahkan sedikit minyak jika diperlukan, kemudian panggang roti tawar di atas wajan hingga kedua sisinya kering dan berwarna kecokelatan.

6. Oleskan mayones pada permukaan roti. Letakkan telur sayuran di atasnya, kemudian tambahkan smoked beef dan keju lembaran.

7. Tambahkan irisan kol segar untuk memberikan tekstur renyah. Beri mayones dan saus sambal sesuai selera.

8. Tutup dengan selembar roti lainnya, lalu tekan perlahan agar isian lebih menyatu. Ulangi langkah yang sama untuk porsi berikutnya.

9. Gilgeori Toast siap disajikan selagi hangat. Jika ingin dijadikan bekal, bungkus setelah roti tidak terlalu panas agar uapnya tidak membuat roti cepat lembek.

Gilgeori Toast menawarkan perpaduan rasa gurih dari telur dan smoked beef, keju yang lembut, serta saus yang melengkapi setiap lapisannya. Sayuran di dalam telur dan tambahan kol segar juga membuat teksturnya lebih bervariasi.