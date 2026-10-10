Tak Perlu Beli di Toko, Ini Cara Mudah Membuat Saus Tartar ala Restoran

JawaPos.com – Saus tartar merupakan saus pendamping yang populer dalam hidangan bergaya Eropa. Saus ini memiliki tekstur creamy dengan perpaduan rasa gurih, asam, dan sedikit manis yang cocok disandingkan dengan aneka hidangan, terutama ikan goreng, udang, hingga calamari.

Tidak hanya untuk melengkapi menu seafood, saus tartar juga bisa dinikmati bersama berbagai makanan lainnya. Rasanya yang segar mampu menambah kelezatan hidangan dan memberikan sentuhan berbeda pada setiap sajian.

Kabar baiknya, kamu tidak harus membeli saus tartar siap pakai karena saus ini cukup mudah dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya pun relatif sederhana dan bisa ditemukan di supermarket maupun toko bahan makanan.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, saus tartar dapat dibuat menggunakan mayones, telur rebus, acar, serta beberapa bahan tambahan untuk menghasilkan perpaduan rasa yang lezat. Berikut bahan dan langkah pembuatannya.

Bahan-Bahan Saus Tartar Siapkan bahan-bahan berikut sebelum mulai membuat saus tartar homemade:

2–3 sendok makan air perasan lemon

4 sendok makan mayones

⅓ siung bawang putih, parut halus

2 sendok teh bawang bombai, cincang

1 butir telur rebus

2 buah acar mentimun atau pickles

1 sendok teh madu

½ sendok teh kecap Inggris atau Worcestershire sauce

2 sendok makan daun dill

Garam secukupnya

Merica secukupnya Cara Membuat Saus Tartar yang Lezat 1. Siapkan dan cincang bahan-bahan

Potong acar mentimun, bawang bombai, telur rebus, dan daun dill hingga berukuran kecil. Siapkan pula bawang putih yang telah diparut agar mudah tercampur dengan bahan lainnya.

2. Campurkan bahan dengan mayones

Masukkan bahan-bahan yang telah dipotong ke dalam mangkuk. Tambahkan mayones, kemudian aduk hingga seluruh komponen tercampur secara merata dan menghasilkan tekstur yang creamy.