Modal Bahan Sederhana, Ini Resep Boba Brown Sugar ala Kafe yang Mudah Dibuat di Rumah

Resep Boba Brown Sugar Ala Café yang Enak dan Kenyal./Freepik.com JawaPos.com – Minuman boba brown sugar masih menjadi pilihan favorit bagi pencinta minuman manis. Perpaduan susu yang lembut, aroma gula aren yang khas, serta butiran boba bertekstur kenyal membuat minuman ini cocok dinikmati saat bersantai maupun sebagai teman beraktivitas. Menariknya, minuman ala kafe ini bisa dibuat sendiri di rumah tanpa perlu membeli bahan yang terlalu rumit. Dengan tepung tapioka, gula aren, susu, dan beberapa bahan pelengkap, kamu bisa meracik boba brown sugar sesuai selera. Tingkat kemanisan dan jumlah esnya pun dapat diatur sendiri. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep boba brown sugar ini menggunakan adonan tepung tapioka untuk menghasilkan tekstur kenyal serta sirup gula aren untuk memberikan cita rasa manis yang khas. Penasaran dengan bahan dan cara membuatnya? Simak resep lengkap berikut ini. Bahan-Bahan Boba Brown Sugar Bahan untuk membuat boba: 200 gram tepung tapioka

100 gram gula aren

120 ml air untuk adonan

2 liter air untuk merebus boba Bahan sirup gula aren: 150 gram gula aren

400 ml air

4 lembar daun pandan Bahan pelengkap: Susu segar (fresh milk)

Teh hitam

Susu evaporasi (evaporated milk)

Es batu Cara Membuat Boba Brown Sugar ala Kafe 1. Buat adonan dasar boba Masukkan 100 gram gula aren dan 120 ml air ke dalam panci. Panaskan sambil diaduk hingga gula larut dan tercampur rata. 2. Campurkan tepung tapioka Ambil setengah bagian tepung tapioka, lalu masukkan ke dalam larutan gula aren. Aduk hingga tercampur dan masak kembali sampai adonan mengental. Setelah itu, angkat dan campurkan dengan sisa tepung tapioka secara bertahap. Uleni adonan hingga menyatu dan teksturnya cukup mudah dibentuk. Pastikan adonan tidak terlalu kering agar tidak mudah pecah ketika dibuat menjadi bulatan. 3. Bentuk adonan menjadi butiran boba Pipihkan adonan hingga ketebalannya sekitar setengah sentimeter. Potong kecil-kecil, kemudian bentuk setiap potongan menjadi bulatan dengan diameter kurang dari satu sentimeter. Taburkan sedikit tepung tapioka agar butiran boba tidak saling menempel. Ayak boba sebelum direbus untuk membuang kelebihan tepung.