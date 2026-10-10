Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 11 Oktober 2026 | 02.44 WIB

Modal Bahan Sederhana, Ini Resep Boba Brown Sugar ala Kafe yang Mudah Dibuat di Rumah

Resep Boba Brown Sugar Ala Café yang Enak dan Kenyal./Freepik.com

JawaPos.com – Minuman boba brown sugar masih menjadi pilihan favorit bagi pencinta minuman manis. Perpaduan susu yang lembut, aroma gula aren yang khas, serta butiran boba bertekstur kenyal membuat minuman ini cocok dinikmati saat bersantai maupun sebagai teman beraktivitas.

Menariknya, minuman ala kafe ini bisa dibuat sendiri di rumah tanpa perlu membeli bahan yang terlalu rumit. Dengan tepung tapioka, gula aren, susu, dan beberapa bahan pelengkap, kamu bisa meracik boba brown sugar sesuai selera. Tingkat kemanisan dan jumlah esnya pun dapat diatur sendiri.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep boba brown sugar ini menggunakan adonan tepung tapioka untuk menghasilkan tekstur kenyal serta sirup gula aren untuk memberikan cita rasa manis yang khas. Penasaran dengan bahan dan cara membuatnya? Simak resep lengkap berikut ini.

Bahan-Bahan Boba Brown Sugar

Bahan untuk membuat boba:

  • 200 gram tepung tapioka
  • 100 gram gula aren
  • 120 ml air untuk adonan
  • 2 liter air untuk merebus boba

Bahan sirup gula aren:

  • 150 gram gula aren
  • 400 ml air
  • 4 lembar daun pandan

Bahan pelengkap:

  • Susu segar (fresh milk)
  • Teh hitam
  • Susu evaporasi (evaporated milk)
  • Es batu

Cara Membuat Boba Brown Sugar ala Kafe

1. Buat adonan dasar boba

Masukkan 100 gram gula aren dan 120 ml air ke dalam panci. Panaskan sambil diaduk hingga gula larut dan tercampur rata.

2. Campurkan tepung tapioka

Ambil setengah bagian tepung tapioka, lalu masukkan ke dalam larutan gula aren. Aduk hingga tercampur dan masak kembali sampai adonan mengental. Setelah itu, angkat dan campurkan dengan sisa tepung tapioka secara bertahap.

Uleni adonan hingga menyatu dan teksturnya cukup mudah dibentuk. Pastikan adonan tidak terlalu kering agar tidak mudah pecah ketika dibuat menjadi bulatan.

3. Bentuk adonan menjadi butiran boba

Pipihkan adonan hingga ketebalannya sekitar setengah sentimeter. Potong kecil-kecil, kemudian bentuk setiap potongan menjadi bulatan dengan diameter kurang dari satu sentimeter.

Taburkan sedikit tepung tapioka agar butiran boba tidak saling menempel. Ayak boba sebelum direbus untuk membuang kelebihan tepung.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Praktis dan Hemat! Begini Cara Membuat Martabak Manis ala Rumahan dengan Aneka Topping - Image
Kuliner

Praktis dan Hemat! Begini Cara Membuat Martabak Manis ala Rumahan dengan Aneka Topping

Minggu, 11 Oktober 2026 | 03.04 WIB

Resep Oseng Telur Buncis Pedas Gurih, Cocok Jadi Lauk Andalan Keluarga - Image
Kuliner

Resep Oseng Telur Buncis Pedas Gurih, Cocok Jadi Lauk Andalan Keluarga

Minggu, 11 Oktober 2026 | 02.00 WIB

Bikin Nagih! Resep Semur Panggang Daging Sapi dengan Bumbu Manis Gurih - Image
Kuliner

Bikin Nagih! Resep Semur Panggang Daging Sapi dengan Bumbu Manis Gurih

Minggu, 11 Oktober 2026 | 01.46 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore