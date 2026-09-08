Daging Sapi Empuk dengan Saus Creamy, Ini Resep Beef Teriyaki Saus Tartar

JawaPos.com – Beef teriyaki menjadi salah satu menu olahan daging sapi yang cukup populer karena memiliki perpaduan rasa gurih dan manis yang menggugah selera.
Namun, bagaimana jika beef teriyaki dipadukan dengan saus tartar? Saus yang lebih sering dijadikan pendamping hidangan seafood tersebut ternyata dapat memberikan sensasi rasa berbeda ketika disajikan bersama daging sapi.
Saus tartar mempunyai tekstur creamy dengan cita rasa gurih dan sedikit asam. Umumnya, saus ini dibuat menggunakan mayones, acar, dan bahan pelengkap lainnya. Ketika dipadukan dengan beef teriyaki yang kaya rasa, perpaduan keduanya menghasilkan kontras yang menarik.
Bagi Anda yang ingin mencoba menu tersebut di rumah, cara membuatnya cukup praktis dan bahan-bahannya pun relatif mudah ditemukan.
Dilansir dari kanal YouTube Willgoz Kitchen, berikut resep beef teriyaki dengan saus tartar yang bisa menjadi pilihan menu makan di rumah.
Bahan marinasi:
Bahan saus tartar:
Pelengkap:
Siapkan bawang bombai. Iris bawang bombai untuk bahan marinasi, kemudian sisihkan ke dalam wadah.
Potong daging sapi menjadi bagian yang lebih kecil, lalu masukkan ke wadah bersama irisan bawang bombai.
Tambahkan saus teriyaki, kecap manis, kecap asin, minyak wijen, garam, gula pasir, dan lada putih.
Aduk seluruh bahan hingga bumbu tercampur rata dan melapisi daging. Diamkan selama sekitar 15–20 menit agar bumbu lebih meresap.
Buat saus tartar. Rendam bawang bombai yang sudah dipotong menggunakan air matang selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu, tiriskan dan pindahkan ke wadah.
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Jawa Pos
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