Praktis dan Hemat! Begini Cara Membuat Martabak Manis ala Rumahan dengan Aneka Topping

Resep Martabak Manis yang Wangi dan Lembut./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan JawaPos.com - Martabak manis menjadi salah satu jajanan favorit masyarakat Indonesia yang digemari berbagai kelompok usia. Perpaduan teksturnya yang lembut, pori-pori yang terbentuk di bagian dalam, serta cita rasa manis yang menggoda membuat camilan ini cocok dinikmati bersama keluarga maupun teman. Menariknya, martabak manis tidak harus dibuat menggunakan cetakan khusus seperti yang biasa digunakan penjual. Dengan memanfaatkan teflon dan bahan-bahan yang mudah ditemukan, kamu sudah bisa membuat martabak manis sendiri di rumah. Selain lebih praktis, pilihan isi dan topping-nya juga dapat disesuaikan dengan selera. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, terdapat resep martabak manis rumahan yang bisa dijadikan panduan untuk menghasilkan tekstur empuk dan bersarang meskipun hanya menggunakan teflon. Kunci pembuatannya terletak pada proses pengadukan adonan, waktu istirahat yang cukup, serta pengaturan suhu saat memasak. Baca Juga:Modal Bahan Sederhana, Ini Resep Boba Brown Sugar ala Kafe yang Mudah Dibuat di Rumah Bahan-Bahan Martabak Manis Teflon Sebelum mulai memasak, siapkan bahan-bahan berikut. Bahan pertama: 225 gram tepung terigu protein sedang

20 gram tepung maizena

20 gram gula pasir

1 butir telur

¾ sendok teh baking powder

250 ml air Bahan kedua: 50 ml air

¾ sendok teh baking soda Bahan tambahan: Gula pasir secukupnya untuk taburan Pilihan topping: Butter atau mentega Wisman

Susu kental manis putih

Susu kental manis cokelat

Meses cokelat

Kacang mete

Keju parut

Cokelat batang

Biskuit cokelat

Pisang yang telah dipotong

Cream cheese

Jagung pipil manis Cara Membuat Martabak Manis agar Empuk dan Bersarang 1. Campurkan bahan utama Masukkan tepung terigu, tepung maizena, gula pasir, dan air ke dalam wadah. Aduk menggunakan mixer selama sekitar 6–7 menit sampai seluruh bahan menyatu dan adonan tercampur rata. 2. Tambahkan telur dan baking powder Masukkan telur serta baking powder ke dalam adonan. Aduk kembali hingga merata, kemudian diamkan adonan setidaknya selama satu jam agar siap dimasak. 3. Masukkan larutan baking soda