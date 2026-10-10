Praktis dan Hemat! Begini Cara Membuat Martabak Manis ala Rumahan dengan Aneka Topping

JawaPos.com - Martabak manis menjadi salah satu jajanan favorit masyarakat Indonesia yang digemari berbagai kelompok usia. Perpaduan teksturnya yang lembut, pori-pori yang terbentuk di bagian dalam, serta cita rasa manis yang menggoda membuat camilan ini cocok dinikmati bersama keluarga maupun teman. Menariknya, martabak manis tidak harus dibuat menggunakan cetakan khusus seperti yang biasa digunakan penjual. Dengan memanfaatkan teflon dan bahan-bahan yang mudah ditemukan, kamu sudah bisa membuat martabak manis sendiri di rumah. Selain lebih praktis, pilihan isi dan topping-nya juga dapat disesuaikan dengan selera. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, terdapat resep martabak manis rumahan yang bisa dijadikan panduan untuk menghasilkan tekstur empuk dan bersarang meskipun hanya menggunakan teflon. Kunci pembuatannya terletak pada proses pengadukan adonan, waktu istirahat yang cukup, serta pengaturan suhu saat memasak. Sebelum mulai memasak, siapkan bahan-bahan berikut. Bahan pertama: Bahan kedua: Bahan tambahan: Pilihan topping: 1. Campurkan bahan utama Masukkan tepung terigu, tepung maizena, gula pasir, dan air ke dalam wadah. Aduk menggunakan mixer selama sekitar 6–7 menit sampai seluruh bahan menyatu dan adonan tercampur rata. 2. Tambahkan telur dan baking powder Masukkan telur serta baking powder ke dalam adonan. Aduk kembali hingga merata, kemudian diamkan adonan setidaknya selama satu jam agar siap dimasak. 3. Masukkan larutan baking soda
Bahan-Bahan Martabak Manis Teflon
Cara Membuat Martabak Manis agar Empuk dan Bersarang
JawaPos.com - Martabak manis menjadi salah satu jajanan favorit masyarakat Indonesia yang digemari berbagai kelompok usia. Perpaduan teksturnya yang lembut, pori-pori yang terbentuk di bagian dalam, serta cita rasa manis yang menggoda membuat camilan ini cocok dinikmati bersama keluarga maupun teman.
Menariknya, martabak manis tidak harus dibuat menggunakan cetakan khusus seperti yang biasa digunakan penjual. Dengan memanfaatkan teflon dan bahan-bahan yang mudah ditemukan, kamu sudah bisa membuat martabak manis sendiri di rumah. Selain lebih praktis, pilihan isi dan topping-nya juga dapat disesuaikan dengan selera.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, terdapat resep martabak manis rumahan yang bisa dijadikan panduan untuk menghasilkan tekstur empuk dan bersarang meskipun hanya menggunakan teflon. Kunci pembuatannya terletak pada proses pengadukan adonan, waktu istirahat yang cukup, serta pengaturan suhu saat memasak.
Sebelum mulai memasak, siapkan bahan-bahan berikut.
Bahan pertama:
Bahan kedua:
Bahan tambahan:
Pilihan topping:
1. Campurkan bahan utama
Masukkan tepung terigu, tepung maizena, gula pasir, dan air ke dalam wadah. Aduk menggunakan mixer selama sekitar 6–7 menit sampai seluruh bahan menyatu dan adonan tercampur rata.
2. Tambahkan telur dan baking powder
Masukkan telur serta baking powder ke dalam adonan. Aduk kembali hingga merata, kemudian diamkan adonan setidaknya selama satu jam agar siap dimasak.
3. Masukkan larutan baking soda
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