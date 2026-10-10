Resep Oseng Telur Buncis Pedas Gurih, Cocok Jadi Lauk Andalan Keluarga

JawaPos.com – Mencari inspirasi lauk yang praktis, murah, dan tetap lezat untuk menu sehari-hari? Telur buncis oseng bawang bisa menjadi pilihan yang patut dicoba. Hidangan rumahan ini memadukan telur yang gurih dengan buncis segar dalam balutan bumbu sederhana yang menggugah selera. Perpaduan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan terasi menghasilkan aroma harum serta cita rasa gurih dengan sentuhan pedas. Tekstur telur yang lembut berpadu dengan buncis yang masih renyah, sehingga hidangan ini cocok dinikmati bersama nasi putih hangat. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep telur buncis oseng bawang dapat dibuat menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan di dapur. Selain praktis untuk menu harian, kombinasi telur dan sayuran ini juga menyediakan protein, serat, serta sejumlah vitamin yang dibutuhkan tubuh. Bagi yang ingin menyajikan lauk lezat tanpa menghabiskan banyak waktu dan biaya, berikut bahan-bahan serta cara membuat telur buncis oseng bawang. Cuci buncis hingga bersih, kemudian potong sesuai selera. Iris bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit merah menjadi potongan agak besar agar teksturnya tetap terasa saat dimasak. Letakkan semua bahan yang sudah dipotong dalam wadah terpisah agar lebih mudah digunakan saat proses memasak. Panaskan minyak dalam wajan dengan api sedang. Masukkan bawang merah dan bawang putih, lalu tumis hingga aromanya harum dan warnanya mulai berubah. Pastikan bawang tidak terlalu gosong agar rasa masakan tetap gurih dan tidak pahit. Tambahkan terasi bakar dan cabai rawit merah ke dalam tumisan. Hancurkan terasi sambil diaduk agar aromanya menyatu dengan bumbu lainnya. Setelah itu, masukkan buncis dan kaldu bubuk. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan buncis mulai matang, tetapi masih memiliki tekstur renyah. Masukkan telur langsung ke dalam wajan. Diamkan sebentar hingga bagian bawahnya mulai mengeras, kemudian aduk bersama tumisan buncis dan bumbu. Tambahkan saus tiram serta gula pasir. Aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata dan telur matang sesuai selera. Setelah telur matang dan bumbu merata, matikan api. Pindahkan telur buncis oseng bawang ke piring saji. Hidangkan selagi hangat bersama nasi putih dan kerupuk agar semakin nikmat. Jika menyukai rasa pedas yang lebih kuat, jumlah cabai rawit dapat disesuaikan dengan selera.
Bahan-Bahan Telur Buncis Oseng Bawang
Bahan Pelengkap
Cara Membuat Telur Buncis Oseng Bawang
1. Siapkan dan Iris Bahan
2. Tumis Bawang hingga Harum
3. Masukkan Terasi, Cabai, dan Buncis
4. Tambahkan Telur dan Bumbu Pelengkap
5. Angkat dan Sajikan
JawaPos.com – Mencari inspirasi lauk yang praktis, murah, dan tetap lezat untuk menu sehari-hari? Telur buncis oseng bawang bisa menjadi pilihan yang patut dicoba. Hidangan rumahan ini memadukan telur yang gurih dengan buncis segar dalam balutan bumbu sederhana yang menggugah selera.
Perpaduan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan terasi menghasilkan aroma harum serta cita rasa gurih dengan sentuhan pedas. Tekstur telur yang lembut berpadu dengan buncis yang masih renyah, sehingga hidangan ini cocok dinikmati bersama nasi putih hangat.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep telur buncis oseng bawang dapat dibuat menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan di dapur. Selain praktis untuk menu harian, kombinasi telur dan sayuran ini juga menyediakan protein, serat, serta sejumlah vitamin yang dibutuhkan tubuh.
Bagi yang ingin menyajikan lauk lezat tanpa menghabiskan banyak waktu dan biaya, berikut bahan-bahan serta cara membuat telur buncis oseng bawang.
Cuci buncis hingga bersih, kemudian potong sesuai selera. Iris bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit merah menjadi potongan agak besar agar teksturnya tetap terasa saat dimasak.
Letakkan semua bahan yang sudah dipotong dalam wadah terpisah agar lebih mudah digunakan saat proses memasak.
Panaskan minyak dalam wajan dengan api sedang. Masukkan bawang merah dan bawang putih, lalu tumis hingga aromanya harum dan warnanya mulai berubah.
Pastikan bawang tidak terlalu gosong agar rasa masakan tetap gurih dan tidak pahit.
Tambahkan terasi bakar dan cabai rawit merah ke dalam tumisan. Hancurkan terasi sambil diaduk agar aromanya menyatu dengan bumbu lainnya.
Setelah itu, masukkan buncis dan kaldu bubuk. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan buncis mulai matang, tetapi masih memiliki tekstur renyah.
Masukkan telur langsung ke dalam wajan. Diamkan sebentar hingga bagian bawahnya mulai mengeras, kemudian aduk bersama tumisan buncis dan bumbu.
Tambahkan saus tiram serta gula pasir. Aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata dan telur matang sesuai selera.
Setelah telur matang dan bumbu merata, matikan api. Pindahkan telur buncis oseng bawang ke piring saji.
Hidangkan selagi hangat bersama nasi putih dan kerupuk agar semakin nikmat. Jika menyukai rasa pedas yang lebih kuat, jumlah cabai rawit dapat disesuaikan dengan selera.
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