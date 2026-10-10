Bikin Nagih! Resep Semur Panggang Daging Sapi dengan Bumbu Manis Gurih

Resep Semur Panggang yang Mudah Dibuat di Rumah./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan JawaPos.com – Semur panggang bisa menjadi pilihan hidangan istimewa bagi pencinta olahan daging sapi. Perpaduan rasa manis, gurih, dan aroma rempah yang kuat membuat masakan ini cocok disajikan sebagai menu andalan keluarga. Menggunakan daging sapi bagian brisket, hidangan ini dimasak bersama bumbu halus dan aneka rempah hingga menghasilkan tekstur daging yang empuk serta cita rasa yang kaya. Proses pemasakan dilanjutkan dengan menumis daging bersama bawang bombai, madu, dan kecap manis sehingga menghasilkan lapisan bumbu yang lebih pekat dan menggugah selera. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, semur panggang dapat dibuat menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di dapur. Menu ini cocok dinikmati saat makan siang maupun makan malam, terutama ketika disajikan bersama nasi putih hangat dan taburan bawang goreng. Bahan-Bahan Semur Panggang Bahan utama 2 kg daging sapi brisket

700 ml air

½ sdm garam

2 sdt kaldu jamur

2 sdm saus tiram

3 sdm kecap manis

1 sdm gula kelapa

2 lembar bay leaf

4 butir cengkih Bahan bumbu halus 3 buah tomat merah

8 siung bawang merah

7 siung bawang putih

1 buah pala

3 cm jahe

3 butir kemiri

½ sdt lada putih butir

30 ml minyak Bahan untuk proses pemanggangan di wajan 1 buah bawang bombai

1 sdm mentega tawar

1 sdm madu

1 sdm kecap manis Bahan pelengkap Nasi putih hangat

Bawang merah goreng Cara Membuat Semur Panggang 1. Rebus daging sapi Didihkan air dalam panci, kemudian masukkan daging sapi dan rebus selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu, angkat dan tiriskan daging sebelum dipotong dengan arah berlawanan dari serat agar lebih mudah disantap. 2. Haluskan seluruh bumbu Potong pala dan jahe menjadi bagian yang lebih kecil, lalu siapkan kemiri. Belah tomat merah dan masukkan ke dalam blender bersama bawang merah, bawang putih, pala, jahe, kemiri, lada putih, serta minyak. Haluskan seluruh bahan hingga membentuk bumbu yang lembut dan tercampur merata. 3. Tumis bumbu hingga harum Panaskan wajan, lalu masukkan bumbu halus dan tumis sampai aromanya keluar. Tambahkan bay leaf serta cengkih, kemudian lanjutkan memasak hingga bumbu matang dan minyak mulai terpisah. Tahap ini penting agar aroma rempah semakin kuat dan rasa semur lebih kaya. 4. Masak daging bersama bumbu Masukkan potongan daging sapi ke dalam tumisan bumbu. Tambahkan air, saus tiram, kecap manis, kaldu jamur, dan garam, lalu aduk hingga seluruh bagian daging terbalut bumbu. Pindahkan ke panci presto dan masak selama sekitar 20 menit sesuai petunjuk penggunaan alat. Setelah proses presto selesai, tambahkan gula kelapa dan masak kembali hingga kuah sedikit menyusut. 5. Tumis bersama bawang bombai Iris bawang bombai sesuai selera. Panaskan wajan, lelehkan mentega tawar, lalu tumis bawang bombai hingga harum. Masukkan daging yang telah dimasak beserta sedikit kuah semur. Aduk dan masak hingga cairan menyusut serta bumbu semakin melekat pada daging. 6. Tambahkan madu dan kecap manis Tuangkan madu dan kecap manis ke dalam wajan. Aduk perlahan agar seluruh permukaan daging terlapisi bumbu secara merata. Masak sebentar hingga menghasilkan tampilan daging yang mengilap dan aroma manis gurih yang menggugah selera. Setelah itu, matikan api.