Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 7 Oktober 2026 | 17.12 WIB

7 Depot Legendaris di Malang dengan Kuliner Chinese Food Murah dan Otentik

Kuliner depot di Malang (Magnific) - Image

Kuliner depot di Malang (Magnific)

JawaPos.com - Depot legendaris Malang menjadi incaran wisatawan yang ingin menikmati kuliner Chinese food dengan cita rasa otentik dan harga bersahabat.

Beberapa depot bahkan telah berdiri sejak puluhan tahun lalu dengan resep turun-temurun yang tetap dipertahankan hingga kini.

Sajian mie, bakmi, hingga nasi goreng khas peranakan bisa ditemukan dengan mudah di berbagai sudut kota.

Dilansir dari laman labirutour.com dan singosaribolumalang.co.id pada Rabu (7/10), berikut daftar rekomendasi depot Malang yang layak masuk agenda wisata kuliner kamu selanjutnya.

1. Depot Kayutangan pertahankan resep sejak 1998

Depot yang berlokasi di Jalan Kahuripan ini dirintis dari resep turun-temurun keluarga sejak tahun 1998.

Interior klasik dengan ornamen vintage seperti radio dan buku lawas menghadirkan suasana nostalgia yang khas.

Menu andalannya meliputi Cwie Mie Spesial, Char Siu Ayam, dan Mie Kuah Mala dengan harga mulai Rp12.000.

2. Depot Hok Lay eksis sejak tahun 1946

Editor: Candra Mega Sari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
13 Kuliner Viral Malang yang Lagi Hits, Wajib Coba Kelezatan Nasi Genjes dan Cwie Mie yang Paling Otentik - Image
Kuliner

13 Kuliner Viral Malang yang Lagi Hits, Wajib Coba Kelezatan Nasi Genjes dan Cwie Mie yang Paling Otentik

Selasa, 7 Juli 2026 | 21.48 WIB

Menyusuri Jejak Rasa di Pasar Klojen Malang, 5 Kuliner Legendaris yang Bikin Lidah Bernostalgia - Image
Kuliner

Menyusuri Jejak Rasa di Pasar Klojen Malang, 5 Kuliner Legendaris yang Bikin Lidah Bernostalgia

Kamis, 25 Juni 2026 | 06.53 WIB

10 Rekomendasi Seblak Nendang di Malang, Kuliner yang Ramai Diburu karena Racikan Bumbu Pedas yang Menantang - Image
Kuliner

10 Rekomendasi Seblak Nendang di Malang, Kuliner yang Ramai Diburu karena Racikan Bumbu Pedas yang Menantang

Selasa, 9 Juni 2026 | 16.10 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France

3

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

6

Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh

7

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore