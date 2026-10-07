7 Depot Legendaris di Malang dengan Kuliner Chinese Food Murah dan Otentik

JawaPos.com - Depot legendaris Malang menjadi incaran wisatawan yang ingin menikmati kuliner Chinese food dengan cita rasa otentik dan harga bersahabat.

Beberapa depot bahkan telah berdiri sejak puluhan tahun lalu dengan resep turun-temurun yang tetap dipertahankan hingga kini.

Sajian mie, bakmi, hingga nasi goreng khas peranakan bisa ditemukan dengan mudah di berbagai sudut kota.

Dilansir dari laman labirutour.com dan singosaribolumalang.co.id pada Rabu (7/10), berikut daftar rekomendasi depot Malang yang layak masuk agenda wisata kuliner kamu selanjutnya.

1. Depot Kayutangan pertahankan resep sejak 1998

Depot yang berlokasi di Jalan Kahuripan ini dirintis dari resep turun-temurun keluarga sejak tahun 1998.

Interior klasik dengan ornamen vintage seperti radio dan buku lawas menghadirkan suasana nostalgia yang khas.

Menu andalannya meliputi Cwie Mie Spesial, Char Siu Ayam, dan Mie Kuah Mala dengan harga mulai Rp12.000.