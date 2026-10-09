Kreasi Kentang Jadi Pizza Lezat, Ini Resep Praktis dengan Keju Mozzarella

Resep Pizza Kentang yang Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Ingin menikmati pizza buatan sendiri tanpa harus memiliki oven? Kamu bisa mencoba kreasi pizza kentang yang praktis dimasak menggunakan teflon. Hidangan ini menawarkan perpaduan kentang yang gurih, topping sosis, serta keju mozzarella yang meleleh saat dipanggang.

Berbeda dari pizza pada umumnya yang menggunakan adonan roti, versi ini menjadikan kentang parut sebagai bahan dasar. Teksturnya bisa terasa renyah di bagian luar sekaligus lembut di dalam jika diolah dengan tepat.

Selain tidak membutuhkan oven maupun mixer, bahan-bahan untuk membuat pizza kentang juga relatif mudah ditemukan. Resep ini cocok dijadikan camilan saat bersantai bersama keluarga atau sebagai variasi menu rumahan yang mengenyangkan.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan dan cara membuat pizza kentang menggunakan teflon yang bisa kamu praktikkan di rumah.

Bahan-Bahan Pizza Kentang Resep berikut menghasilkan satu pizza berdiameter sekitar 28 cm.

650 gram kentang, kupas dan rendam dalam air

30 gram tepung terigu protein sedang

50 gram tepung maizena

½ sendok teh garam

¼ sendok teh merica

Minyak goreng secukupnya Bahan Isian Sosis Kanzler Cheese Cocktail secukupnya

60 gram saus BBQ atau saus pizza

½ buah bawang bombai, iris tipis

1 buah tomat merah, iris

Sedikit minyak untuk menumis Bahan Topping Keju mozzarella secukupnya

Parsley kering secukupnya Cara Membuat Pizza Kentang dengan Teflon 1. Siapkan Adonan Kentang Parut kentang yang telah dikupas, kemudian peras hingga kandungan airnya berkurang. Langkah ini penting agar dasar pizza tidak terlalu basah dan lebih mudah menjadi garing saat dimasak.

Masukkan garam, merica, tepung terigu, dan tepung maizena. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata dan membentuk adonan kentang yang siap dimasak.

2. Masak Dasar Pizza hingga Garing Panaskan sedikit minyak di atas teflon, lalu masukkan adonan kentang. Ratakan adonan hingga membentuk lingkaran menyerupai dasar pizza.

Masak menggunakan api kecil hingga sedang selama sekitar 7–8 menit, atau sampai bagian bawahnya mulai kering dan berwarna keemasan.

Tambahkan sedikit minyak jika diperlukan, kemudian balik dasar pizza secara hati-hati agar kedua sisinya matang dengan baik.

3. Tumis Bawang Bombai dan Sosis Untuk membuat isiannya, panaskan sedikit minyak di wajan terpisah. Tumis irisan bawang bombai sampai harum dan mulai layu.

Masukkan sosis Kanzler Cheese Cocktail, kemudian aduk hingga tercampur rata. Sisihkan setelah bahan isian matang dan aromanya keluar.