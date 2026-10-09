Kreasi Kentang Jadi Pizza Lezat, Ini Resep Praktis dengan Keju Mozzarella

JawaPos.com – Ingin menikmati pizza buatan sendiri tanpa harus memiliki oven? Kamu bisa mencoba kreasi pizza kentang yang praktis dimasak menggunakan teflon. Hidangan ini menawarkan perpaduan kentang yang gurih, topping sosis, serta keju mozzarella yang meleleh saat dipanggang.
Berbeda dari pizza pada umumnya yang menggunakan adonan roti, versi ini menjadikan kentang parut sebagai bahan dasar. Teksturnya bisa terasa renyah di bagian luar sekaligus lembut di dalam jika diolah dengan tepat.
Selain tidak membutuhkan oven maupun mixer, bahan-bahan untuk membuat pizza kentang juga relatif mudah ditemukan. Resep ini cocok dijadikan camilan saat bersantai bersama keluarga atau sebagai variasi menu rumahan yang mengenyangkan.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan dan cara membuat pizza kentang menggunakan teflon yang bisa kamu praktikkan di rumah.
Resep berikut menghasilkan satu pizza berdiameter sekitar 28 cm.
Parut kentang yang telah dikupas, kemudian peras hingga kandungan airnya berkurang. Langkah ini penting agar dasar pizza tidak terlalu basah dan lebih mudah menjadi garing saat dimasak.
Masukkan garam, merica, tepung terigu, dan tepung maizena. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata dan membentuk adonan kentang yang siap dimasak.
Panaskan sedikit minyak di atas teflon, lalu masukkan adonan kentang. Ratakan adonan hingga membentuk lingkaran menyerupai dasar pizza.
Masak menggunakan api kecil hingga sedang selama sekitar 7–8 menit, atau sampai bagian bawahnya mulai kering dan berwarna keemasan.
Tambahkan sedikit minyak jika diperlukan, kemudian balik dasar pizza secara hati-hati agar kedua sisinya matang dengan baik.
Untuk membuat isiannya, panaskan sedikit minyak di wajan terpisah. Tumis irisan bawang bombai sampai harum dan mulai layu.
Masukkan sosis Kanzler Cheese Cocktail, kemudian aduk hingga tercampur rata. Sisihkan setelah bahan isian matang dan aromanya keluar.
Oleskan saus BBQ atau saus pizza di atas dasar kentang yang sudah dimasak. Ratakan saus agar rasa gurihnya menyebar ke seluruh permukaan.
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