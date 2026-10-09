Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Jumat, 9 Oktober 2026 | 19.15 WIB

5 Jajanan Khas Kediri yang Wajib Dicoba, dari Gethuk Pisang hingga Stik Tahu

Ilustrasi Tahu Takwa Kediri. (Blitar Kawentar - Jawa Pos) - Image

Ilustrasi Tahu Takwa Kediri. (Blitar Kawentar - Jawa Pos)

JawaPos.com - Kediri tidak hanya dikenal sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki sejarah panjang, tetapi juga punya beragam jajanan tradisional yang menarik untuk dicicipi saat berwisata. 

Mulai dari Gethuk Pisang yang memiliki rasa manis legit, Tahu Takwa yang menjadi ikon kuliner kota, hingga Stik Tahu yang cocok dijadikan buah tangan, makanan khas Kediri menawarkan cita rasa yang sulit ditemukan di daerah lain.

Bagi wisatawan, berburu kuliner lokal bisa menjadi bagian penting dari perjalanan. Apalagi sejumlah jajanan khas Kediri tidak hanya mudah ditemukan sebagai camilan, tetapi juga memiliki cerita tentang tradisi, bahan pangan lokal, hingga perkembangan industri makanan masyarakat setempat.

Berikut beberapa jajanan tradisional khas Kediri yang bisa masuk daftar kuliner saat berkunjung ke daerah ini.

1. Gethuk Pisang, Olahan Pisang dengan Rasa Manis Legit

Gethuk Pisang menjadi salah satu jajanan yang cukup melekat dengan identitas kuliner Kediri. Berbeda dari gethuk yang umumnya dibuat menggunakan singkong, makanan tradisional ini menggunakan pisang sebagai bahan utama.

Gethuk Pisang dipercaya lahir dari kreativitas masyarakat dalam mengolah pisang raja nangka yang banyak ditemukan di kawasan sekitar lereng Gunung Wilis. Buah pisang terlebih dahulu dikukus, kemudian dihancurkan dan dicampur dengan sedikit gula.

Adonan tersebut lalu dibungkus menggunakan daun pisang. Bentuknya dibuat memanjang menyerupai lontong sehingga mudah dikenali.

Saat disantap, teksturnya cenderung padat tetapi tetap lembut. Rasa manis legit menjadi karakter utamanya, disertai sedikit sensasi asam alami dari pisang.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Top 5 Kuliner Khas Pasuruan Selain Rawon, dari Nasi Punel hingga Bipang - Image
Wisata Dan Kuliner

Top 5 Kuliner Khas Pasuruan Selain Rawon, dari Nasi Punel hingga Bipang

Jumat, 9 Oktober 2026 | 14.01 WIB

4 Zodiak Ini Menganggap Makanan Lebih dari Sekadar Pengisi Perut, Gemar Berburu Kuliner - Image
Zodiak

4 Zodiak Ini Menganggap Makanan Lebih dari Sekadar Pengisi Perut, Gemar Berburu Kuliner

Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.33 WIB

7 Kuliner Khas Grobogan yang Masih Otentik, dari Swike hingga Sego Pager - Image
Kuliner

7 Kuliner Khas Grobogan yang Masih Otentik, dari Swike hingga Sego Pager

Kamis, 8 Oktober 2026 | 00.21 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore