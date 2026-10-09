5 Jajanan Khas Kediri yang Wajib Dicoba, dari Gethuk Pisang hingga Stik Tahu

JawaPos.com - Kediri tidak hanya dikenal sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki sejarah panjang, tetapi juga punya beragam jajanan tradisional yang menarik untuk dicicipi saat berwisata.

Mulai dari Gethuk Pisang yang memiliki rasa manis legit, Tahu Takwa yang menjadi ikon kuliner kota, hingga Stik Tahu yang cocok dijadikan buah tangan, makanan khas Kediri menawarkan cita rasa yang sulit ditemukan di daerah lain.

Bagi wisatawan, berburu kuliner lokal bisa menjadi bagian penting dari perjalanan. Apalagi sejumlah jajanan khas Kediri tidak hanya mudah ditemukan sebagai camilan, tetapi juga memiliki cerita tentang tradisi, bahan pangan lokal, hingga perkembangan industri makanan masyarakat setempat.

Berikut beberapa jajanan tradisional khas Kediri yang bisa masuk daftar kuliner saat berkunjung ke daerah ini.

1. Gethuk Pisang, Olahan Pisang dengan Rasa Manis Legit

Gethuk Pisang menjadi salah satu jajanan yang cukup melekat dengan identitas kuliner Kediri. Berbeda dari gethuk yang umumnya dibuat menggunakan singkong, makanan tradisional ini menggunakan pisang sebagai bahan utama.

Gethuk Pisang dipercaya lahir dari kreativitas masyarakat dalam mengolah pisang raja nangka yang banyak ditemukan di kawasan sekitar lereng Gunung Wilis. Buah pisang terlebih dahulu dikukus, kemudian dihancurkan dan dicampur dengan sedikit gula.

Adonan tersebut lalu dibungkus menggunakan daun pisang. Bentuknya dibuat memanjang menyerupai lontong sehingga mudah dikenali.