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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.33 WIB

4 Zodiak Ini Menganggap Makanan Lebih dari Sekadar Pengisi Perut, Gemar Berburu Kuliner

Ilustrasi food vlogger. (Magnific) - Image

Ilustrasi food vlogger. (Magnific)

JawaPos.com - Empat zodiak ini adalah sosok pecinta kuliner. Mereka menganggap makanan sebagai pengalaman emosi dan bagian dari gaya hidup yang dapat dinikmati, bukan hanya sekadar untuk menghilangkan rasa lapar.

Mulai dari menikmati hidangan mewah di berbagai restoran, mencicipi street food, sampai menemukan comfort food di tempat makan hidden gem, semua sudah pernah mereka coba.

Menurut informasi dari laman//timesofindia pada(8/10) berikut empat zodiak yang gemar berwisata kuliner.  

Taurus menganggap hidangan lebih dari sekadar asupan untuk mengisi perut. Mereka menyukai makanan karena penyajiannya yang indah, cita rasa yang kaya, dengan sentuhan yang mewah. Taurus menghargai kuliner sebagai kenikmatan duniawi yang menjadi bagian terbaik di dalam hidup.

Cancer menyukai hidangan yang bisa membangkitkan suasana nostalgia. Cancer menggemari tipe masakan rumahan dengan beragam cita rasa yang lezat. Bagi cancer, masakan tidak hanya sekedar untuk dinikmati,melainkan juga dapat menjadi bagian dari kenangan yang membangkitkan berbagai memori. 

Bagi leo, hidangan harus terlihat estetik dan juga enak. Leo gemar berburu kuliner yang menarik. Mulai dari restoran terkenal, street food, sampai makanan yang sedang viral. Presentasi makanan sangat penting bagi leo, yang membuat mereka kerap terkesan dengan gaya khas dan cita rasa otentik.

Sagittarius merupakan petualang kuliner. Mereka selalu mencari tempat hidden gem untuk mencicipi makanan unik. Mulai dari street food sampai  restoran mahal yang menawarkan berbagai hidangan fancy dengan presentasi yang unik.

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Editor: Novia Tri Astuti
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