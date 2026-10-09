Top 5 Kuliner Khas Pasuruan Selain Rawon, dari Nasi Punel hingga Bipang

JawaPos.com - Pasuruan tak hanya punya rawon sebagai kuliner yang menarik dicicipi saat berkunjung ke Jawa Timur. Ada sejumlah makanan khas lain yang menawarkan karakter rasa berbeda.

Mulai dari nasi punel dengan lauk melimpah, lontong kupang bercita rasa gurih, sate komoh berbumbu rempah, bandeng Jelak dari kawasan pesisir, hingga bipang Jangkar yang dikenal sebagai oleh-oleh legendaris.

Ragam makanan tersebut membuat perjalanan ke Pasuruan bisa sekaligus menjadi wisata kuliner.

Wisatawan tidak harus mencari makanan yang rumit untuk mengenal karakter daerah ini.

Cukup menyusuri warung dan sentra makanan lokal, sejumlah sajian khas sudah bisa ditemukan untuk sarapan, makan siang, hingga buah tangan.

Berikut lima kuliner khas Pasuruan selain rawon yang menarik dicoba saat menjelajah Jawa Timur.

1. Nasi Punel dengan Lauk Melimpah Nasi punel bisa menjadi salah satu pilihan untuk memulai jelajah kuliner di Pasuruan. Hidangan ini memiliki ciri khas berupa nasi yang pulen, lembut, dan cenderung agak basah.

Nasi biasanya disajikan hangat menggunakan pincuk daun pisang. Meski tampak sederhana, satu porsi nasi punel umumnya dilengkapi beragam lauk dan pelengkap.

Ada serundeng, parutan kelapa, hingga pilihan lauk seperti daging empal, otot sapi, jeroan, dan sate kerang.