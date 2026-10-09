Logo JawaPos
HomeWisata Dan Kuliner
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Jumat, 9 Oktober 2026 | 14.01 WIB

Top 5 Kuliner Khas Pasuruan Selain Rawon, dari Nasi Punel hingga Bipang

Ilustrasi kuliner Nasi Punel khas Pasuruan. (Radar Malang) - Image

Ilustrasi kuliner Nasi Punel khas Pasuruan. (Radar Malang)

JawaPos.com - Pasuruan tak hanya punya rawon sebagai kuliner yang menarik dicicipi saat berkunjung ke Jawa Timur. Ada sejumlah makanan khas lain yang menawarkan karakter rasa berbeda.

Mulai dari nasi punel dengan lauk melimpah, lontong kupang bercita rasa gurih, sate komoh berbumbu rempah, bandeng Jelak dari kawasan pesisir, hingga bipang Jangkar yang dikenal sebagai oleh-oleh legendaris.

Ragam makanan tersebut membuat perjalanan ke Pasuruan bisa sekaligus menjadi wisata kuliner.

Wisatawan tidak harus mencari makanan yang rumit untuk mengenal karakter daerah ini.

Cukup menyusuri warung dan sentra makanan lokal, sejumlah sajian khas sudah bisa ditemukan untuk sarapan, makan siang, hingga buah tangan.

Berikut lima kuliner khas Pasuruan selain rawon yang menarik dicoba saat menjelajah Jawa Timur.

1. Nasi Punel dengan Lauk Melimpah

Nasi punel bisa menjadi salah satu pilihan untuk memulai jelajah kuliner di Pasuruan. Hidangan ini memiliki ciri khas berupa nasi yang pulen, lembut, dan cenderung agak basah.

Nasi biasanya disajikan hangat menggunakan pincuk daun pisang. Meski tampak sederhana, satu porsi nasi punel umumnya dilengkapi beragam lauk dan pelengkap.

Ada serundeng, parutan kelapa, hingga pilihan lauk seperti daging empal, otot sapi, jeroan, dan sate kerang.

Perpaduan tersebut menghasilkan rasa gurih yang kuat dengan tekstur yang beragam dalam satu piring.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Depot Legendaris di Malang dengan Kuliner Chinese Food Murah dan Otentik - Image
Kuliner

7 Depot Legendaris di Malang dengan Kuliner Chinese Food Murah dan Otentik

Rabu, 7 Oktober 2026 | 17.12 WIB

16 Rekomendasi Kuliner Malam Legendaris di Malang yang Enak dan Harga Murah, Langsung Gas! - Image
Kuliner

16 Rekomendasi Kuliner Malam Legendaris di Malang yang Enak dan Harga Murah, Langsung Gas!

Rabu, 7 Oktober 2026 | 17.04 WIB

Tren Kuliner Jepang di Indonesia Makin Beragam, Street Food Tak Lagi Sebatas Takoyaki - Image
Kuliner

Tren Kuliner Jepang di Indonesia Makin Beragam, Street Food Tak Lagi Sebatas Takoyaki

Rabu, 7 Oktober 2026 | 16.45 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore