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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 9 Oktober 2026 | 05.50 WIB

Tak Perlu ke Hotel, Resep Omelet Jamur Ini Bisa Dibuat Sendiri di Rumah

Resep Omelet Telur Jamur Ala Hotel yang Lembut

JawaPos.com - Omelet menjadi salah satu menu praktis yang cocok disantap saat sarapan maupun sebagai makanan ringan. Hidangan berbahan dasar telur ini cukup mudah dibuat dan dapat dikreasikan dengan berbagai macam isian sesuai selera.

Tekstur omelet bisa dibuat lebih lembut dengan mengocok telur secara merata dan menambahkan sedikit susu. Bumbu sederhana seperti garam dan merica juga dapat membuat cita rasanya semakin gurih dan nikmat.

Salah satu variasi yang patut dicoba adalah omelet telur jamur. Perpaduan telur yang lembut dengan jamur tumis, keju mozzarella, parmesan, serta aroma parsley membuat menu sederhana ini terasa seperti sajian restoran.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, omelet telur jamur ala hotel ternyata dapat dibuat menggunakan bahan-bahan yang cukup mudah ditemukan. Berikut bahan dan langkah pembuatannya.

Bahan Omelet Telur Jamur

  • 3–4 butir telur
  • 6 buah jamur champignon, iris
  • ¼ buah bawang bombai, iris
  • 1–2 sdm mentega, opsional
  • 1 sdm parsley cincang
  • 3 sdm keju mozzarella
  • 1 sdm keju parmesan
  • 1 sdt cabai bubuk
  • ¼ sdt garam
  • ¼ sdt merica
  • 1–2 sdm susu, opsional

Bahan Pelengkap

  • 1 genggam daun rocket
  • 4 buah tomat ceri, potong
  • 1 sdm balsamic vinegar
  • 2 sdm olive oil
  • Garam secukupnya
  • Lada hitam secukupnya
  • Daun bawang chives, iris

Cara Membuat Omelet Telur Jamur

  1. Panaskan sedikit minyak, kemudian tumis jamur hingga kadar airnya berkurang. Masukkan bawang bombai dan lanjutkan memasak sampai keduanya matang dan harum.
  1. Beri garam dan merica, kemudian tambahkan mentega. Aduk hingga rata lalu angkat tumisan jamur dan sisihkan.
  1. Pecahkan telur ke dalam wadah. Kocok bersama susu hingga tercampur rata.
  1. Panaskan sedikit minyak di wajan. Setelah cukup panas, kecilkan api lalu tuangkan telur. Aduk perlahan agar teksturnya tetap lembut.
  1. Saat telur masih setengah matang, letakkan tumisan jamur di bagian tengah. Tambahkan mozzarella, parmesan, parsley, sedikit merica, dan cabai bubuk.
  1. Lipat omelet secara perlahan hingga isian berada di dalam. Balik omelet sebentar agar bagian luarnya matang sempurna.
  1. Untuk salad pendamping, rendam daun rocket dalam air dingin kemudian tiriskan. Campurkan dengan tomat ceri, olive oil, balsamic vinegar, garam, dan lada hitam. Aduk hingga semua bahan tercampur.
  1. Pindahkan omelet ke piring saji. Tambahkan salad di sampingnya, kemudian taburi dengan irisan chives.
  1. Omelet telur jamur lembut ala hotel siap dinikmati selagi hangat.

Dengan perpaduan telur yang lembut, jamur gurih, keju yang meleleh, serta salad segar, menu ini bisa menjadi pilihan sarapan sederhana yang terasa lebih istimewa. Tak perlu pergi ke hotel atau restoran, sajian lezat ini dapat dibuat sendiri di dapur dengan bahan yang relatif mudah diperoleh.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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