Tak Perlu ke Hotel, Resep Omelet Jamur Ini Bisa Dibuat Sendiri di Rumah

Resep Omelet Telur Jamur Ala Hotel yang Lembut

JawaPos.com - Omelet menjadi salah satu menu praktis yang cocok disantap saat sarapan maupun sebagai makanan ringan. Hidangan berbahan dasar telur ini cukup mudah dibuat dan dapat dikreasikan dengan berbagai macam isian sesuai selera.

Tekstur omelet bisa dibuat lebih lembut dengan mengocok telur secara merata dan menambahkan sedikit susu. Bumbu sederhana seperti garam dan merica juga dapat membuat cita rasanya semakin gurih dan nikmat.

Salah satu variasi yang patut dicoba adalah omelet telur jamur. Perpaduan telur yang lembut dengan jamur tumis, keju mozzarella, parmesan, serta aroma parsley membuat menu sederhana ini terasa seperti sajian restoran.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, omelet telur jamur ala hotel ternyata dapat dibuat menggunakan bahan-bahan yang cukup mudah ditemukan. Berikut bahan dan langkah pembuatannya.