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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 9 Oktober 2026 | 05.13 WIB

Tak Perlu Jajan, Ini Resep Tahu Cabai Garam Renyah dan Gurih di Rumah

Tahu cabai garam. (cookpad.com)

JawaPos.com – Tahu menjadi salah satu bahan makanan yang mudah ditemukan dan bisa diolah menjadi berbagai hidangan. Mulai dari camilan sederhana hingga menu pendamping nasi, tahu selalu punya tempat tersendiri di meja makan.

Salah satu olahan yang cukup populer adalah tahu cabai garam. Perpaduan tahu yang renyah dengan tumisan bawang, cabai, dan bumbu gurih membuat hidangan ini cocok disantap kapan saja, baik sebagai camilan maupun lauk.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, tahu cabai garam dapat dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana dengan proses yang cukup praktis. Kunci tekstur renyahnya terletak pada penggunaan tepung maizena sebelum tahu digoreng.

Tahu yang sudah dilapisi tepung akan menghasilkan bagian luar yang garing, sementara bagian dalamnya tetap terasa lembut. Agar semakin nikmat, tahu kemudian dicampur dengan tumisan bawang dan cabai yang harum.

Bahan-bahan

Bahan utama:

  • 10 buah tahu sutra putih ukuran kecil
  • 100–200 gram tepung maizena
  • Minyak goreng secukupnya

Bumbu dan pelengkap:

  • 10 siung bawang putih, cincang
  • 10 siung bawang merah, cincang
  • 2 batang daun bawang, iris
  • 5–10 buah cabai rawit, sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan
  • Gula secukupnya
  • Garam secukupnya
  • Kaldu jamur secukupnya, bisa diganti dengan kaldu ayam, kaldu sapi, atau MSG

Cara Membuat Tahu Cabai Garam

  1. Potong tahu sutra menjadi beberapa bagian sesuai selera, kemudian rendam sebentar dalam air yang sudah diberi garam.
  1. Setelah itu, angkat tahu dan balurkan dengan tepung maizena hingga seluruh permukaannya tertutup rata.
  1. Diamkan selama sekitar 2–3 menit agar tepung menempel dengan baik pada tahu.
  1. Panaskan minyak dalam jumlah cukup, kemudian goreng tahu hingga permukaannya kering dan berwarna keemasan. Setelah matang, angkat dan tiriskan.
  1. Gunakan wajan lain untuk menumis bawang putih cincang. Masak hingga kering dan harum, lalu angkat serta sisihkan.
  1. Tumis bawang merah hingga layu dan mengeluarkan aroma harum. Kemudian masukkan irisan daun bawang dan cabai rawit.
  1. Tambahkan gula, garam, serta kaldu jamur sesuai selera. Aduk sampai seluruh bumbu tercampur rata.
  1. Masukkan tahu yang sudah digoreng ke dalam tumisan bumbu. Tambahkan bawang putih goreng, lalu aduk perlahan hingga bumbu melapisi tahu secara merata.
  1. Setelah semua tercampur, matikan api dan pindahkan tahu cabai garam ke dalam piring atau wadah saji.
  1. Tahu cabai garam siap dinikmati selagi hangat sebagai camilan ataupun teman makan nasi.

Dengan bahan yang mudah didapat dan langkah yang sederhana, tahu cabai garam bisa menjadi pilihan camilan rumahan yang gurih, pedas, dan renyah. Tingkat kepedasannya pun dapat disesuaikan dengan jumlah cabai yang digunakan.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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