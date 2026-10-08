Tak Perlu Jajan, Ini Resep Tahu Cabai Garam Renyah dan Gurih di Rumah

Tahu cabai garam. (cookpad.com)

JawaPos.com – Tahu menjadi salah satu bahan makanan yang mudah ditemukan dan bisa diolah menjadi berbagai hidangan. Mulai dari camilan sederhana hingga menu pendamping nasi, tahu selalu punya tempat tersendiri di meja makan.

Salah satu olahan yang cukup populer adalah tahu cabai garam. Perpaduan tahu yang renyah dengan tumisan bawang, cabai, dan bumbu gurih membuat hidangan ini cocok disantap kapan saja, baik sebagai camilan maupun lauk.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, tahu cabai garam dapat dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana dengan proses yang cukup praktis. Kunci tekstur renyahnya terletak pada penggunaan tepung maizena sebelum tahu digoreng.

Tahu yang sudah dilapisi tepung akan menghasilkan bagian luar yang garing, sementara bagian dalamnya tetap terasa lembut. Agar semakin nikmat, tahu kemudian dicampur dengan tumisan bawang dan cabai yang harum.

Bahan-bahan Bahan utama:

10 buah tahu sutra putih ukuran kecil

100–200 gram tepung maizena

Minyak goreng secukupnya Bumbu dan pelengkap: