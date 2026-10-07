Resep Ayam Goreng Kremes yang Krispi dan Gurih: Cocok untuk Lauk Keluarga, Bikin Makan Jadi Lahap

JawaPos.com - Ayam goreng kremes menjadi salah satu lauk rumahan yang sulit ditolak. Potongan ayam yang gurih dipadukan dengan kremesan renyah membuat menu ini semakin nikmat disantap bersama nasi hangat dan sambal.

Tidak harus membeli di warung makan atau penjual ayam goreng kaki lima, ayam goreng kremes juga bisa dibuat sendiri di rumah.

Cara membuatnya cukup sederhana, bahkan bahan untuk menghasilkan kremesan yang renyah juga mudah ditemukan. Salah satu kunci kelezatan ayam goreng kremes terletak pada proses ungkep.

Dikutip dari YouTube Dapur Yeye Villosa, dari resep yang dibagikan, ayam sebaiknya diungkep menggunakan bumbu yang baru dihaluskan agar aroma rempah lebih kuat dan bumbunya meresap dengan baik.

Setelah ayam matang dan bumbu meresap, ayam dapat diangkat terlebih dahulu. Jangan buru-buru membuang sisa air ungkepannya karena cairan tersebut bisa digunakan sebagai bahan dasar adonan kremesan.

Untuk membuat kremesan, campurkan sisa air ungkepan dengan tepung tapioka, tepung beras, telur, dan air. Perbandingan tepung bisa disesuaikan dengan tekstur yang diinginkan.

Jika adonan terasa terlalu kental, tambahkan air secukupnya hingga mendapatkan kekentalan yang pas.