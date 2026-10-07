Resep Chicken Paratha Khas Timur Tengah, Ayam Rempah dengan Saus Creamy

Potret chicken paratha khas Timur Tengah yang creamy dan penuh isian. (instagram.com/@esnadfoods.id)
JawaPos.com - Chicken paratha bisa menjadi pilihan menu praktis ketika ingin menikmati sajian dengan cita rasa khas Timur Tengah. Hidangan ini memadukan ayam berbumbu rempah dengan roti paratha, sayuran segar, dan saus yang manis, pedas, serta sedikit asam.
Resep Chicken Paratha ini dibagikan oleh akun Instagram @esnadfoods.id. Dalam resepnya, ayam menggunakan paha fillet yang dibumbui chicken stock dan Seven Spices untuk memberikan rasa rempah yang lebih kuat.
Setelah ayam matang, bahan tersebut disajikan bersama roti paratha, tomat, dan selada. Sausnya dibuat dari campuran mayones, saus sambal, saus tomat, madu, bubuk cabai, serta perasan lemon sehingga memberikan rasa yang lebih beragam dalam setiap gigitan.
Bahan:
Bahan Chicken Paratha:
300 gram paha ayam fillet
1/2 cube chicken stock
2 sendok makan Seven Spices
Roti paratha secukupnya
Tomat secukupnya
Selada secukupnya
Bahan saus:
Mayones secukupnya
Saus sambal secukupnya
Saus tomat secukupnya
Madu secukupnya
Bubuk cabai secukupnya
Air perasan lemon secukupnya
Cara Pembuatan:
1. Potong paha ayam fillet sesuai selera agar lebih mudah dimasak dan disajikan bersama paratha.
2. Bumbui ayam dengan chicken stock dan Seven Spices. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terlapisi bumbu secara merata.
3. Masak ayam yang sudah dibumbui hingga matang. Setelah itu, potong atau iris ayam sesuai selera.
4. Siapkan saus dengan mencampurkan mayones, saus sambal, saus tomat, madu, bubuk cabai, dan air perasan lemon. Aduk hingga rata.
5. Siapkan roti paratha, kemudian beri ayam yang sudah matang di atasnya.
6. Tambahkan tomat dan selada, lalu siram atau oleskan saus sesuai selera.
7. Lipat paratha hingga isian tertutup dan Chicken Paratha siap disajikan.
Chicken Paratha cocok dijadikan menu makan praktis dengan perpaduan rasa gurih dan aroma rempah dari ayam. Sayuran segar memberikan tambahan tekstur, sedangkan saus menjadi pelengkap yang membuat rasanya lebih berlapis.
Kreasi ini juga bisa menjadi alternatif ketika ingin mengolah paratha menjadi hidangan yang lebih lengkap. Dengan penyajian yang praktis, Chicken Paratha dapat dinikmati sebagai menu sarapan, makan siang, maupun camilan mengenyangkan.
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