Resep Gorengan Sultan Isi Udang, Creamy dengan Tobiko dan Jagung

Potret gorengan sultan isi udang, jagung, tobiko, dan Japanese mayo. (instagram.com/@lafancy_foods)
JawaPos.com - Gorengan bisa dibuat lebih istimewa dengan mengganti isian sederhana menjadi perpaduan udang, jagung, dan tobiko. Teksturnya semakin menarik berkat Japanese mayo yang membuat bagian dalamnya terasa creamy.
Resep “Gorengan Sultan” ini dibagikan oleh akun Instagram @lafancy_foods. Alih-alih menggunakan isian gorengan yang umum, adonan kali ini memadukan udang rebus dengan tobiko, yaitu telur ikan yang biasanya digunakan dalam berbagai hidangan Jepang.
Isian tersebut kemudian dibungkus menggunakan kulit spring roll sebelum dicelupkan ke dalam adonan pelapis. Setelah digoreng hingga kuning keemasan, gorengan siap disajikan sebagai camilan untuk keluarga.
Bahan:
Bahan isian:
250 gram udang rebus, potong kotak
75 gram jagung
100 gram tobiko
150 gram Japanese mayo
1 sendok teh onion powder
1/2 sendok teh garlic powder
1/4 sendok teh cabai bubuk
1/4 sendok teh paprika bubuk
1/4 sendok teh merica putih
Bahan pelapis:
200 gram tepung terigu
300 gram air es
1 sendok teh garam laut
1/2 sendok teh merica putih
Bahan lainnya:
5 lembar kulit spring roll
Cara Pembuatan:
1. Campurkan tepung terigu, air es, garam laut, dan merica putih dalam wadah. Aduk hingga adonan pelapis tercampur rata, lalu sisihkan.
2. Dalam wadah lain, campurkan udang rebus, jagung, tobiko, Japanese mayo, onion powder, garlic powder, cabai bubuk, paprika bubuk, dan merica putih. Aduk hingga seluruh bahan tercampur.
3. Ambil satu lembar kulit spring roll, kemudian beri isian secukupnya. Bungkus hingga rapat agar isian tidak keluar saat digoreng.
4. Balurkan gorengan yang sudah dibungkus ke dalam adonan pelapis sampai permukaannya tertutup rata.
5. Goreng dalam minyak panas hingga bagian luarnya berwarna kuning keemasan.
6. Angkat dan tiriskan. Gorengan sultan siap disajikan.
Gorengan sultan ini bisa menjadi pilihan camilan akhir pekan ketika ingin menyajikan gorengan dengan isian yang berbeda. Kombinasi udang, jagung, tobiko, dan Japanese mayo memberikan karakter rasa yang lebih creamy dan gurih dibandingkan gorengan pada umumnya.
Kalau ingin disiapkan untuk acara keluarga, gorengan dapat dibuat dalam ukuran sesuai kebutuhan. Sajikan selagi hangat agar bagian pelapisnya tetap terasa renyah.
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