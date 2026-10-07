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Leni Setya Wati
Rabu, 7 Oktober 2026 | 23.38 WIB

Tahu Acar Khas Solo: Resep Tradisional dengan Rasa Gurih, Manis dan Asam

Ilustrasi tahu acar khas Solo (Instagram @aleenalatifa) - Image

Ilustrasi tahu acar khas Solo (Instagram @aleenalatifa)

JawaPos.com - Tahu acar merupakan salah satu sajian sederhana yang dikenal di daerah Solo dan sekitarnya.

Hidangan ini memadukan tahu goreng dengan bumbu yang memiliki cita rasa gurih, pedas, manis, dan asam sehingga terasa segar saat disantap.

Resep tahu acar khas Solo juga tidak membutuhkan banyak bahan. Bumbu utamanya dibuat dari cabai rawit, bawang putih, garam, gula merah, kacang goreng, air rendaman asam jawa, dan sedikit kecap manis.

Setelah itu, tahu goreng disajikan bersama kecambah dan taburan pelengkap. Yuk simak resep lengkapnya dilansir dari YouTube Tutorial Ngliwet.

Bahan Tahu Acar Khas Solo

- 4 buah tahu
- 5 buah cabai rawit
- 1 siung bawang putih
- Garam secukupnya
- 1 sendok makan gula merah, disisir
- Kacang goreng secukupnya
- Air rendaman asam jawa secukupnya
- Kecap manis secukupnya
- Kecambah secukupnya
- Seledri secukupnya
- Bawang goreng secukupnya

Cara Membuat Tahu Acar Khas Solo

Goreng tahu hingga bagian luarnya matang dan berwarna kecokelatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Tahu kemudian bisa dipotong-potong sesuai selera agar lebih mudah disantap bersama bumbu.

Editor: Novia Tri Astuti
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