Menyusuri Jejak Rasa di Pasar Klojen Malang, 5 Kuliner Legendaris yang Bikin Lidah Bernostalgia

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JawaPos.com - Di balik hiruk-pikuk Kota Malang, Pasar Rakyat Klojen menyimpan kisah kuliner yang telah hidup lintas generasi.

Dalam petualangan terbarunya, Londokampung mengajak penonton menyelami sudut-sudut pasar tertua di kota ini, berburu sajian legendaris yang masih mempertahankan cita rasa autentiknya hingga hari ini.

Bukan sekadar wisata kuliner, perjalanan ini juga menghadirkan pengalaman yang penuh kehangatan.

Senyum para pedagang, sapaan ramah warga, hingga aroma masakan yang memenuhi lorong pasar menciptakan suasana khas yang membuat siapa pun betah berlama-lama.

1. Kue Lumpur Kentang Panggang, Kelembutan yang Meleleh di Setiap Gigitan

Perhentian pertama membawa Londokampung pada salah satu jajanan tradisional yang selalu diburu pengunjung, yakni Kue Lumpur Kentang Panggang. Dari tampilannya yang sederhana, tersimpan tekstur lembut dan rasa manis yang begitu memanjakan lidah.

Keistimewaannya semakin terasa lewat aneka topping seperti cokelat, almond, dan keju yang menambah lapisan rasa di setiap gigitan. Aroma panggangan yang harum membuat camilan klasik ini sulit untuk dilewatkan begitu saja.

2. Onde-Onde Christine Tangkil, Cita Rasa Tradisional yang Tak Pernah Pudar

Langkah berikutnya berhenti di lapak Onde-Onde Christine Tangkil yang telah lama menjadi favorit pecinta jajanan pasar. Kulitnya yang renyah berpadu sempurna dengan isian kacang hijau kupas yang lembut dan legit.

Tak hanya itu, Londokampung juga mencicipi weci khas Malang yang terkenal dengan tekstur renyah di luar dan gurih di dalam. Perpaduan dua camilan legendaris ini seolah menghadirkan kenangan masa kecil dalam setiap suapan.

3. Kedai Kopi Hwie, Menikmati Secangkir Kopi yang Sarat Cerita

Di tengah ramainya aktivitas pasar, Kedai Kopi Hwie menawarkan suasana berbeda. Kedai bersejarah yang telah bertahan sejak masa kolonial ini masih mempertahankan pesona lawas yang membuat pengunjung serasa kembali ke masa lalu.

Londokampung pun menikmati secangkir kopi jahe yang kaya aroma dan memberikan sensasi hangat yang nyaman. Sebagai pelengkap, hadir ampyang kacang yang manis dan renyah, menciptakan perpaduan rasa sederhana namun begitu berkesan.

4. Pisang Goreng Tusuk Sugeng, Renyah di Luar Manis di Dalam

Petualangan rasa berlanjut ke Pisang Goreng Tusuk Sugeng yang menjadi salah satu jajanan favorit di Pasar Klojen. Menggunakan pisang tanduk pilihan, camilan ini menghadirkan tekstur renyah yang berpadu dengan rasa manis alami dari buahnya.

Setiap tusukannya menawarkan sensasi kriuk yang memikat, menjadikannya teman sempurna untuk menikmati suasana pasar yang ramai dan penuh warna.

5. Mie Cendana, Kuliner Viral yang Selalu Mengundang Antrean

Tak lengkap rasanya menjelajahi Pasar Klojen tanpa mencicipi Mie Cendana yang tengah menjadi perbincangan para pecinta kuliner. Hidangan mie goreng ini terkenal berkat racikan bumbu khas yang menghasilkan cita rasa gurih dan menggugah selera.

Kepulan aroma yang keluar dari wajan panas sukses menarik perhatian para pengunjung. Tak heran jika lapak ini hampir selalu dipadati pembeli yang ingin merasakan kelezatannya secara langsung.

Lebih dari Sekadar Kuliner, Ada Kehangatan yang Membekas

Perjalanan Londokampung di Pasar Rakyat Klojen tidak hanya menghadirkan deretan makanan lezat, tetapi juga memperlihatkan wajah asli pasar tradisional yang penuh keakraban.

Interaksi hangat dengan pedagang dan warga sekitar menjadi warna tersendiri yang membuat pengalaman ini terasa lebih hidup.

Dari kue lumpur yang lembut, onde-onde legendaris, kopi beraroma khas, pisang goreng renyah, hingga mie viral yang menggoda, Pasar Klojen membuktikan bahwa kekayaan kuliner tradisional Malang masih terus hidup dan layak untuk dijaga.

Setiap sudut pasar menyimpan cerita, dan setiap sajian menghadirkan rasa yang mampu membawa siapa saja bernostalgia.