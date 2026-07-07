13 Kuliner Viral Malang yang Lagi Hits, Wajib Coba Kelezatan Nasi Genjes dan Cwie Mie yang Paling Otentik

JawaPos.com - Malang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata kuliner dengan deretan tempat makan legendaris yang banyak dicari.

Suasananya yang menenangkan, membuat Kota Malang menjadi tempat yang tepat untuk berlibur serta berburu aneka kuliner.

Tidak hanya itu, Malang diam-diam memiliki sejuta tempat makan hidden gem yang menyajikan menu-menu viral. Sebut saja cwie mie, sate komo, sampai seporsi nasi genjes yang tidak akan anda dapatkan di kota lain.

Semuanya memiliki ciri khas yang membuat wisatawan dan pengunjung setia rela balik lagi dan lagi untuk mencicipinya.

Jika anda penasaran dengan menu yang lagi hits di Malang dan ingin mencari rekomendasi tempat makan khas yang Malang banget. Kami sudah merangkum informasi dari kanal YouTube @10bestid pada (7/7) mengenai 13 kuliner Malang yang lagi hits dan wajib anda coba.

Nasi Genjes Warung Mekar Jaya

Nasi genjes merupakan salah satu kuliner asli Malang. Warung mekar dikenal sebagai pelopor nasi genjes di Malang. Nasi genjes sendiri merupakan hidangan yang terdiri dari nasi uduk dengan tambahan daun jeruk, ikan teri, anda bisa memilih lauk seperti cakalang, cumi, sapi, dan telur dadar.

Cita rasanya yang harum dan gurih karena dimasak menggunakan daun jeruk, menjadikan nasi genjes ini menu favorit banyak orang termasuk wisatawan yang berkunjung ke Malang. Selain karena kelezatan nya, harga seporsi nasi genjes hanya berkisar Rp 15.000 sudah lengkap dengan nasi.

Mie Bakar Cobek Kawitan

Mie bakar cobek kawitan menjadi inovasi baru di dunia mie. Kedai kawitan mengusung konsep unik dengan menyajikan mie bakar di atas cobek.

Varian rasanya juga beragam seperti cabe ijo, cumi hitam, keju, dan ati ampela. Selain mie bakar, di sini anda juga dapat memesan aneka dimsum, gyoza, dan pangsit goreng.harga mie bakar cobek juga sangat ramah di kantong, dibanderol mulai dari Rp 8.000.

Sego Sambel Cak Uut