16 Rekomendasi Kuliner Malam Legendaris di Malang yang Enak dan Harga Murah, Langsung Gas!

JawaPos.com - Kuliner malam Malang menjadi buruan wisatawan yang ingin menikmati hidangan legendaris di tengah udara sejuk kota ini.

Banyak warung makan yang justru baru buka ketika malam tiba hingga menjelang dini hari dengan cita rasa yang tetap enak.

Menariknya, sebagian besar tempat makan tersebut mematok harga murah sehingga cocok dinikmati semua kalangan.

Dilansir dari laman Traveloka dan labirutour.com pada Rabu (7/10), berikut daftar kuliner malam Malang yang layak masuk agenda wisata kuliner kamu selanjutnya.

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1. Angsle dan Ronde Titoni pertahankan resep sejak 1948

Warung sederhana ini telah beroperasi sejak 1948 dan menjadi salah satu kuliner malam tertua di Malang.

Menu andalannya meliputi wedang ronde, angsle, ronde kering dan basah, hingga camilan cakwe dan roti bantal.

Harga yang ditawarkan sangat terjangkau, mulai dari Rp4.000 hingga Rp15.000 per porsi.