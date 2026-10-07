Resep Soun Kuah Pedas, Comfort Food Hangat Tanpa Mie Instan

Potret soun kuah pedas yang comforting dan hangat, alternatif mie instan. (instagram.com/@litapebri)
JawaPos.com - Saat ingin menyantap makanan berkuah, mie instan memang sering menjadi pilihan praktis. Namun, ada alternatif sederhana yang bisa dibuat dari bahan-bahan yang mudah ditemukan di dapur, seperti soun kuah dengan telur dan sayuran.
Resep soun kuah ini dibagikan oleh akun Instagram @litapebri. Dalam unggahannya, sang kreator menyebut sedang menyukai menu berkuah yang comforting tetapi tidak menggunakan mie instan.
Kuahnya dibuat dari bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, kencur, cabai merah keriting, dan cabai rawit merah. Setelah dimasak bersama air dan bumbu penyedap, kuah dilengkapi telur, enoki, pokcoy, serta tomat sebelum disajikan bersama soun.
Bahan:
Bumbu halus:
6 siung bawang merah
4 siung bawang putih
Kencur secukupnya
Cabai merah keriting secukupnya
Cabai rawit merah secukupnya
Air secukupnya
Bahan kuah dan isian:
500 ml air
Garam secukupnya
Gula secukupnya
Kaldu jamur secukupnya
Lada bubuk secukupnya
2 butir telur
Jamur enoki secukupnya
Pokcoy secukupnya
Tomat secukupnya
Soun secukupnya
Cara Pembuatan:
1. Haluskan bawang merah, bawang putih, kencur, cabai merah keriting, dan cabai rawit merah dengan sedikit air.
2. Masak bumbu halus hingga harum, kemudian tuangkan 500 ml air.
3. Bumbui kuah dengan garam, gula, kaldu jamur, dan lada bubuk. Aduk hingga tercampur dan koreksi rasa sesuai selera.
4. Masukkan telur ke dalam kuah, kemudian masak hingga matang.
5. Tambahkan jamur enoki, pokcoy, dan tomat. Masak hingga sayuran matang sesuai tingkat kematangan yang diinginkan.
6. Siapkan soun, kemudian tuangkan kuah beserta telur dan sayuran di atasnya.
7. Sajikan selagi hangat.
Soun kuah ini cocok disantap ketika sedang ingin makanan hangat dengan kuah berbumbu. Kehadiran telur dan sayuran juga membuat isiannya lebih beragam, sementara soun memberikan tekstur yang tetap mengenyangkan tanpa perlu menggunakan mie instan.
Rasa pedas dari cabai dapat disesuaikan dengan selera. Menu ini juga fleksibel untuk dikreasikan dengan bahan lain yang tersedia di rumah, terutama jika sedang ingin menikmati comfort food yang praktis.
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