Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Rabu, 7 Oktober 2026 | 05.14 WIB

Resep Maratabak Telor Panggang, Tinggi Protein dengan Daging Giling

Potret martabak telor panggang tanpa digoreng yang dijamin lebih sehat (Instagram @randferdian) - Image

Potret martabak telor panggang tanpa digoreng yang dijamin lebih sehat (Instagram @randferdian)

JawaPos.com - Martabak telur biasanya identik dengan kulit yang renyah dan isian telur berbumbu. Namun, ada cara berbeda untuk membuatnya dengan mengolah adonan telur dan daging tanpa menggunakan kulit martabak, yaitu maratabak telor panggang.

Resep maratabak telor panggang ini dibagikan oleh akun Instagram @randferdian. Sesuai namanya, hidangan ini menggunakan telur dan daging giling sebagai bahan utama, kemudian diberi tambahan daun bawang serta bawang bombay untuk memperkaya rasa.

Bumbu yang digunakan juga cukup sederhana dengan sentuhan kari bubuk, bawang putih bubuk, garam, dan penyedap. Kreasi ini bisa menjadi pilihan untuk menu sarapan, lauk, maupun hidangan praktis ketika ingin mengolah telur dengan cara berbeda.

Bahan

250 gram daging giling
5 butir telur ayam
1 batang daun bawang
1/2 buah bawang bombay
1 sendok teh kari bubuk
1 sendok teh penyedap
1 sendok teh garam
1 sendok makan bawang putih bubuk

Cara Pembuatan

1. Iris daun bawang dan bawang bombay, lalu sisihkan.
2. Kocok telur dalam wadah hingga tercampur rata. Masukkan daging giling, daun bawang, dan bawang bombay.
3. Tambahkan kari bubuk, penyedap, garam, serta bawang putih bubuk. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
4. Tuangkan adonan ke dalam wadah atau loyang yang sesuai untuk dipanggang.
5. Panggang hingga adonan matang dan bagian permukaannya terlihat set.
6. Angkat maratabak telor, kemudian potong sesuai selera sebelum disajikan.

Menurut informasi gizi yang dicantumkan @randferdian, satu resep maratabak telor panggang mengandung sekitar 958 kalori, 81,6 gram protein, 52,6 gram lemak, dan 35,7 gram karbohidrat. Angka tersebut merupakan nilai gizi untuk keseluruhan resep, bukan per potong.

Dengan bahan utama telur dan daging giling, maratabak telor panggang bisa menjadi alternatif bagi yang ingin menikmati hidangan ala martabak telur dalam versi yang berbeda. Potongannya juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan saat disajikan sebagai lauk atau menu bersama keluarga.

Editor: Candra Mega Sari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resep Ayam Keju, Camilan Gurih dengan Isian Keju Lumer - Image
Kuliner

Resep Ayam Keju, Camilan Gurih dengan Isian Keju Lumer

Selasa, 6 Oktober 2026 | 15.53 WIB

Resep Roti Sosis Gurita Keju, Camilan 5 Bahan yang Bikin Nagih - Image
Kuliner

Resep Roti Sosis Gurita Keju, Camilan 5 Bahan yang Bikin Nagih

Senin, 5 Oktober 2026 | 21.07 WIB

Resep Corn Cheese Toast, Camilan Weekend dari Roti Tawar dan Jagung - Image
Kuliner

Resep Corn Cheese Toast, Camilan Weekend dari Roti Tawar dan Jagung

Senin, 5 Oktober 2026 | 21.04 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

4

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

5

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

6

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

7

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

8

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

9

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore