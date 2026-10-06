Resep Maratabak Telor Panggang, Tinggi Protein dengan Daging Giling

Potret martabak telor panggang tanpa digoreng yang dijamin lebih sehat (Instagram @randferdian)
JawaPos.com - Martabak telur biasanya identik dengan kulit yang renyah dan isian telur berbumbu. Namun, ada cara berbeda untuk membuatnya dengan mengolah adonan telur dan daging tanpa menggunakan kulit martabak, yaitu maratabak telor panggang.
Resep maratabak telor panggang ini dibagikan oleh akun Instagram @randferdian. Sesuai namanya, hidangan ini menggunakan telur dan daging giling sebagai bahan utama, kemudian diberi tambahan daun bawang serta bawang bombay untuk memperkaya rasa.
Bumbu yang digunakan juga cukup sederhana dengan sentuhan kari bubuk, bawang putih bubuk, garam, dan penyedap. Kreasi ini bisa menjadi pilihan untuk menu sarapan, lauk, maupun hidangan praktis ketika ingin mengolah telur dengan cara berbeda.
Bahan
250 gram daging giling
5 butir telur ayam
1 batang daun bawang
1/2 buah bawang bombay
1 sendok teh kari bubuk
1 sendok teh penyedap
1 sendok teh garam
1 sendok makan bawang putih bubuk
Cara Pembuatan
1. Iris daun bawang dan bawang bombay, lalu sisihkan.
2. Kocok telur dalam wadah hingga tercampur rata. Masukkan daging giling, daun bawang, dan bawang bombay.
3. Tambahkan kari bubuk, penyedap, garam, serta bawang putih bubuk. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
4. Tuangkan adonan ke dalam wadah atau loyang yang sesuai untuk dipanggang.
5. Panggang hingga adonan matang dan bagian permukaannya terlihat set.
6. Angkat maratabak telor, kemudian potong sesuai selera sebelum disajikan.
Menurut informasi gizi yang dicantumkan @randferdian, satu resep maratabak telor panggang mengandung sekitar 958 kalori, 81,6 gram protein, 52,6 gram lemak, dan 35,7 gram karbohidrat. Angka tersebut merupakan nilai gizi untuk keseluruhan resep, bukan per potong.
Dengan bahan utama telur dan daging giling, maratabak telor panggang bisa menjadi alternatif bagi yang ingin menikmati hidangan ala martabak telur dalam versi yang berbeda. Potongannya juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan saat disajikan sebagai lauk atau menu bersama keluarga.
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