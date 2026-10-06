Resep Kentang Panggang Bolognese, Gurih dengan Topping Daging dan Keju Mozzarella



JawaPos.com - Kentang bisa diolah menjadi menu yang lebih menarik tanpa harus menggunakan banyak bahan. Salah satunya kentang panggang bolognese yang disajikan dengan tumisan daging sapi dan lelehan keju mozzarella di atasnya.

Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @kellyshirouchi. Dalam unggahannya, kentang dipanggang terlebih dahulu hingga matang, kemudian diberi butter, bumbu sederhana, serta topping daging sapi yang dimasak bersama saus bolognese.

Yang membuat sajian ini semakin menggugah selera adalah tambahan mozzarella dalam jumlah banyak sebelum kentang kembali dipanggang. Hasil akhirnya bisa menjadi pilihan menu praktis untuk makan santai di rumah tanpa perlu membuat olahan kentang yang rumit.

Bahan

6 kentang ukuran kecil atau 4 kentang ukuran sedang

Butter secukupnya

Garam secukupnya

Lada hitam secukupnya

200 gram daging sapi giling

250 ml saus bolognese

Keju mozzarella secukupnya

Dried parsley secukupnya, opsional

Cara Pembuatan

1. Tusuk-tusuk permukaan kentang menggunakan garpu agar panas lebih mudah masuk saat dipanggang.

2. Panggang atau masak kentang menggunakan air fryer pada suhu 180°C selama sekitar 60 menit hingga matang.

3. Setelah matang, belah kentang tanpa memisahkannya. Sisipkan butter, kemudian taburi dengan garam dan lada hitam.

4. Sambil menunggu kentang matang, tumis daging sapi giling hingga matang. Tambahkan saus bolognese, lalu masak hingga tercampur rata.

5. Tuangkan tumisan daging bolognese di atas kentang. Tambahkan keju mozzarella parut dalam jumlah sesuai selera.

6. Panggang kembali menggunakan oven atau air fryer pada suhu 180°C selama sekitar 5 menit hingga keju meleleh.

7. Angkat dan taburi dried parsley jika suka. Kentang panggang bolognese siap disajikan.

Kentang panggang bolognese bisa menjadi pilihan ketika ingin menikmati kentang dengan topping yang lebih lengkap. Perpaduan kentang yang lembut, tumisan daging berbumbu, dan mozzarella yang meleleh membuat sajian sederhana ini terasa lebih spesial.