Resep Caramelized Onion Crabstick, Gurih dengan Sentuhan Chili Oil

Potret caramelized onion crabstick yang praktis tapi rasanya tetap enak. (Sumber: instagram.com/@hendrikpyong)
JawaPos.com - Crabstick biasanya lebih sering digunakan sebagai isian sushi, dimsum, atau campuran berbagai hidangan. Padahal, bahan ini juga bisa dimasak sebagai menu sederhana dengan bumbu yang mudah ditemukan di dapur.
Resep caramelized onion crabstick ini dibagikan oleh akun Instagram @hendrikpyong. Sesuai namanya, hidangan ini mengandalkan bawang bombay yang dimasak hingga kecokelatan sebelum dipadukan dengan butter dan crabstick.
Bawang putih kemudian ditambahkan untuk memperkuat aroma tumisan. Setelah itu, crabstick dimasak bersama campuran kecap asin, saus tiram, chili oil, gula, dan lada hitam.
Chili oil menjadi salah satu bahan yang memberikan sentuhan pedas pada sajian. Setelah semua bahan tercampur, hidangan dapat diberi tambahan daun bawang, biji wijen, dan sedikit chili oil sebelum disajikan.
Bahan:
2 buah bawang bombay
4 siung bawang putih
16 buah crabstick
30 gram unsalted butter
Daun bawang secukupnya
Biji wijen secukupnya
Bumbu:
2 sendok makan kecap asin
1 sendok makan saus tiram
3 sendok teh chili oil
1 sendok teh gula
1 sendok teh lada hitam
Cara Pembuatan:
1. Iris bawang bombay dan bawang putih. Potong crabstick sesuai selera.
2. Tumis bawang bombay hingga berwarna kecokelatan.
3. Masukkan unsalted butter, kemudian aduk bersama bawang bombay.
4. Tambahkan bawang putih dan tumis kembali hingga berwarna kecokelatan serta harum.
5. Masukkan crabstick, lalu tambahkan kecap asin, saus tiram, chili oil, gula, dan lada hitam.
6. Aduk hingga crabstick dan bumbu tercampur rata.
7. Tambahkan sedikit chili oil di tahap akhir sesuai selera.
8. Sajikan dengan taburan daun bawang dan biji wijen.
Caramelized onion crabstick bisa menjadi pilihan ketika ingin mengolah crabstick menjadi menu yang berbeda dari biasanya. Hidangan ini dapat disajikan sebagai lauk pendamping nasi maupun menu tambahan dalam sekali makan.
Dikutip dari Instagram @hendrikpyong, proses memasaknya cukup sederhana karena bahan utama cukup ditumis bersama bumbu hingga tercampur rata. Tambahan chili oil juga dapat disesuaikan dengan selera pedas masing-masing.
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Jawa Pos
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