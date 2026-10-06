Resep Orange Chicken, Ayam Crispy dengan Saus Jeruk Manis Gurih

JawaPos.com - Olahan ayam goreng bisa terasa berbeda hanya dengan mengganti saus pendampingnya. Salah satu yang menarik untuk dicoba adalah orange chicken, potongan ayam berbalut saus berbahan jeruk yang memberikan perpaduan rasa manis, asam, dan gurih.

Resep orange chicken ini dibagikan oleh akun Instagram @adelscooking. Paha ayam fillet terlebih dahulu dimarinasi, kemudian diberi balutan tepung maizena sebelum digoreng hingga bagian luarnya renyah.

Cita rasa utama hidangan berasal dari orange sauce yang dibuat menggunakan air dan kulit jeruk. Saus tersebut kemudian dipadukan dengan saus tomat, cuka, gula, serta tepung maizena untuk menghasilkan konsistensi yang lebih kental.

Bumbu tambahan berupa bawang putih, daun bawang, dan cabai merah kering turut dimasukkan untuk memberikan aroma serta rasa yang lebih kompleks. Setelah saus siap, ayam yang sudah digoreng dicampurkan hingga seluruh bagiannya terlapisi.

Bahan:

Orange sauce:

1 buah jeruk, ambil kulit dan airnya

1 sendok makan saus tomat

1 sendok teh cuka

1 sendok teh gula pasir

1 sendok teh tepung maizena

Marinasi ayam:

Fillet paha ayam secukupnya

2 sendok teh garam

1 sendok teh baking soda

1 butir telur

6 sendok teh tepung maizena

Bahan lainnya:

Minyak goreng secukupnya

3 siung bawang putih

Daun bawang secukupnya

5 buah cabai merah kering

Larutan tepung maizena secukupnya

Cara Pembuatan:

1. Potong paha ayam fillet menjadi beberapa bagian. Marinasi dengan garam dan baking soda, kemudian tambahkan telur dan tepung maizena. Aduk hingga seluruh potongan ayam terlapisi.

2. Panaskan minyak, lalu goreng ayam hingga matang dan bagian luarnya berwarna kecokelatan. Angkat dan tiriskan.

3. Siapkan orange sauce dengan mencampurkan air jeruk, parutan kulit jeruk, saus tomat, cuka, gula, dan tepung maizena.

4. Tumis bawang putih, daun bawang, dan cabai merah kering hingga harum.

5. Tuangkan campuran orange sauce ke dalam tumisan. Masak sambil diaduk hingga saus mulai mengental.

6. Tambahkan larutan maizena jika diperlukan untuk mendapatkan kekentalan saus sesuai selera.

7. Masukkan ayam yang sudah digoreng ke dalam saus. Aduk hingga seluruh bagian ayam terlapisi.

8. Angkat dan sajikan orange chicken selagi hangat.

Orange chicken bisa menjadi alternatif ketika bosan dengan ayam goreng yang disajikan bersama saus biasa. Aroma citrus dari jeruk memberikan karakter berbeda pada hidangan dan cocok dipadukan dengan nasi hangat.