Resep Tangyuan Cokelat, Bola Ketan Kenyal dengan Isian Cokelat

JawaPos.com - Tangyuan biasanya dikenal sebagai bola-bola ketan yang disajikan dalam kuah hangat. Namun, camilan khas yang identik dengan tekstur kenyal ini bisa dibuat dengan isian cokelat sehingga rasanya lebih familiar dan cocok untuk pencinta dessert manis.

Resep tangyuan cokelat ini dibagikan oleh akun Instagram @kristanto_pd. Adonan kulitnya dibuat dari tepung ketan yang dicampur dengan gula, garam, dan air panas. Setelah dibentuk menjadi bola, bagian tengahnya diisi cokelat sebelum dimasak.

Tangyuan kemudian disajikan dalam kuah sederhana berbahan susu cair full cream dan cream dengan perbandingan yang sama. Tambahan gula dan sedikit garam membuat kuahnya terasa creamy sekaligus memberikan keseimbangan rasa pada isian cokelat.



Bahan:

Bahan kulit:

120 gram atau sekitar 6 sendok makan tepung ketan

1 sendok makan gula pasir

1/4 sendok teh garam

75 ml air panas

Isian:

Cokelat secukupnya

Bahan kuah:

Susu cair full cream secukupnya

Cream secukupnya

Gula sesuai selera

Garam sesuai selera



Cara Pembuatan:

1. Campurkan tepung ketan, gula pasir, dan garam dalam wadah. Tuangkan air panas sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga adonan dapat dipulung.

2. Ambil sedikit adonan, pipihkan, lalu beri cokelat secukupnya di bagian tengah. Tutup dan bulatkan hingga isian berada di dalam adonan.

3. Ulangi proses tersebut sampai seluruh adonan dan isian habis.

4. Rebus air hingga mendidih, kemudian masukkan tangyuan. Masak sampai bola-bola ketan matang dan mengapung ke permukaan.

5. Untuk membuat kuah, campurkan susu cair full cream dan cream dengan perbandingan 1:1. Tambahkan gula dan sedikit garam sesuai selera, lalu panaskan hingga kuah hangat dan tercampur rata.

6. Sajikan tangyuan yang sudah matang dalam mangkuk, kemudian tuangkan kuah susu hangat di atasnya.

Tangyuan cokelat bisa menjadi pilihan dessert sederhana untuk dinikmati saat masih hangat. Perpaduan kulit ketan yang kenyal dengan isian cokelat membuat sajian ini punya tekstur dan rasa yang berbeda dari tangyuan klasik.