Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 6 Oktober 2026 | 17.02 WIB

12 Rekomendasi Kuliner Bakso Legendaris di Malang yang Enak Premium dan Harga Murah Meriah

Kuliner bakso di Malang./Magnific/ exgd2 - Image

Kuliner bakso di Malang./Magnific/ exgd2

JawaPos.com – Bakso Malang menjadi kuliner ikonik yang wajib dicicipi wisatawan saat berkunjung ke Kota Apel ini.

Berbagai kedai bakso legendaris tersebar di penjuru kota dengan variasi isian dan kuah yang khas.

Menariknya, banyak tempat bakso tersebut menawarkan harga murah meski cita rasanya sudah teruji puluhan tahun.

Dilansir dari laman Traveloka dan  labirutour.com pada Minggu (4/10), berikut daftar rekomendasi bakso Malang yang layak masuk agenda wisata kuliner kamu selanjutnya.

1. Rumah Bakso Malang

Kedai yang berlokasi di Jalan Anjasmoro Lawang ini menghadirkan bakso hangat dengan suasana yang nyaman seperti di rumah sendiri.

Menu bakso satuan bisa dinikmati mulai Rp2.500, sementara menu porsi dibanderol mulai Rp19.000.

Selain bakso kuah, tersedia pula bakso bakar, iga bakar, tahu mercon, dan bakso isi jamur sebagai pelengkap.

2. Bakso Cak Toha

Kedai legendaris ini memiliki beberapa cabang, termasuk di Jalan Semeru dan Jalan Trunojoyo, dengan kuah bening berkaldu sapi yang gurih.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bukan Hanya Bakso, Ini 20 Rekomendasi Mie Ayam di Malang Enak dengan Harga Murah dan Beragam Topping - Image
Kuliner

Bukan Hanya Bakso, Ini 20 Rekomendasi Mie Ayam di Malang Enak dengan Harga Murah dan Beragam Topping

Selasa, 6 Oktober 2026 | 17.14 WIB

13 Rekomendasi Angkringan Malang Rating Tinggi dengan Menu Kuliner Murah dan Hits - Image
Kuliner

13 Rekomendasi Angkringan Malang Rating Tinggi dengan Menu Kuliner Murah dan Hits

Selasa, 6 Oktober 2026 | 16.04 WIB

10 Rekomendasi Tempat Kuliner Gelato Malang dengan Rasa Unik dan Harga Terjangkau - Image
Kuliner

10 Rekomendasi Tempat Kuliner Gelato Malang dengan Rasa Unik dan Harga Terjangkau

Selasa, 6 Oktober 2026 | 15.49 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

4

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

5

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

6

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

7

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

8

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

9

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore