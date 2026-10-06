12 Rekomendasi Kuliner Bakso Legendaris di Malang yang Enak Premium dan Harga Murah Meriah

JawaPos.com – Bakso Malang menjadi kuliner ikonik yang wajib dicicipi wisatawan saat berkunjung ke Kota Apel ini.

Berbagai kedai bakso legendaris tersebar di penjuru kota dengan variasi isian dan kuah yang khas.

Menariknya, banyak tempat bakso tersebut menawarkan harga murah meski cita rasanya sudah teruji puluhan tahun.

Dilansir dari laman Traveloka dan labirutour.com pada Minggu (4/10), berikut daftar rekomendasi bakso Malang yang layak masuk agenda wisata kuliner kamu selanjutnya.

1. Rumah Bakso Malang

Kedai yang berlokasi di Jalan Anjasmoro Lawang ini menghadirkan bakso hangat dengan suasana yang nyaman seperti di rumah sendiri.

Menu bakso satuan bisa dinikmati mulai Rp2.500, sementara menu porsi dibanderol mulai Rp19.000.

Selain bakso kuah, tersedia pula bakso bakar, iga bakar, tahu mercon, dan bakso isi jamur sebagai pelengkap.

2. Bakso Cak Toha