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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 6 Oktober 2026 | 17.14 WIB

Bukan Hanya Bakso, Ini 20 Rekomendasi Mie Ayam di Malang Enak dengan Harga Murah dan Beragam Topping

Kuliner mie ayam di Malang./Magnific/ tyasindayanti - Image

Kuliner mie ayam di Malang./Magnific/ tyasindayanti

JawaPos.com – Mie ayam Malang menjadi salah satu kuliner favorit selain bakso yang selalu diburu warga lokal maupun wisatawan setiap harinya.

Berbagai kedai tersebar di penjuru kota dengan varian topping dan cita rasa yang beragam serta harga yang bersahabat.

Mulai dari mie ayam khas Jakarta hingga racikan lokal Malang, semuanya siap memanjakan lidah para pencinta kuliner.

Dilansir dari laman carikulinerindonesia.com dan pinhome.id pada Minggu (4/10), berikut daftar rekomendasi mie ayam Malang yang layak masuk agenda wisata kuliner kamu selanjutnya.

1. Dapur Mpok Desi hadirkan mie ayam Jakarta autentik

Kedai yang berlokasi di Jalan Mergan Raya ini menyajikan mie ayam Jakarta dengan rating mencapai 4,5.

Menu andalannya meliputi mie ayam Jakarta serta mie yamin dengan pilihan tingkat kepedasan berbeda.

Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, yaitu mulai Rp12.000 per porsi.

2. Cokelat Klasik Merdeka Selatan gabungkan mie ayam dan minuman cokelat

Kedai ini berlokasi di Jalan Merdeka Selatan dengan rating 3,6 dari para pelanggannya.

Editor: Hanny Suwindari
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