10 Rekomendasi Tempat Kuliner Gelato Malang dengan Rasa Unik dan Harga Terjangkau

Kuliner gelato di Malang./Magnific/ magnific
JawaPos.com – Gelato Malang belakangan menjadi buruan wisatawan yang ingin menikmati sensasi dessert dingin di tengah udara sejuk kota ini.
Beragam kedai berlomba menghadirkan rasa unik, mulai dari perpaduan cita rasa lokal hingga sentuhan internasional yang autentik.
Menariknya, banyak tempat gelato tersebut menawarkan harga terjangkau sehingga cocok dinikmati semua kalangan tanpa menguras kantong.
Dilansir dari laman Traveloka dan rumah123.com pada Selasa (6/10), berikut rekomendasi tempat gelato yang layak masuk daftar wisata kuliner kamu selanjutnya di Malang.
1. Koono Gelato hadirkan chef asli Italia
Kedai ini berdiri sejak Mei 2018 dengan mendatangkan chef gelato langsung dari Italia bernama Giacomo Schiavon untuk menjaga keaslian rasa.
Lebih dari lima puluh varian tersedia di sini, termasuk cita rasa khas Nusantara seperti rujak gobet, klepon, dan es teler.
Konsep penyajiannya pun unik karena dibuat menyerupai angkringan, lengkap dengan gelato berbentuk nasi kucing dan sate seharga mulai Rp19.000.
Berlokasi di Jalan Bromo Nomor 19, Kauman, tempat ini dilengkapi area bermain anak, wifi, dan mushola yang nyaman.
2. Bliputhu Gelato bawa suasana Bali ke Malang
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