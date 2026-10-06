13 Rekomendasi Angkringan Malang Rating Tinggi dengan Menu Kuliner Murah dan Hits

Kuliner angkringan di Malang./Magnific/ freestockcenter
JawaPos.com – Angkringan Malang menjadi salah satu incaran wisatawan yang ingin menikmati kuliner Malang dengan suasana khas dan harga bersahabat.
Ragam menu sate-satean, nasi kucing, hingga wedang hangat tersaji di berbagai sudut kota dengan konsep yang beragam.
Banyak angkringan tersebut sudah terbukti hits berkat rating tinggi dan ulasan positif dari ratusan pengunjung.
Dilansir dari laman Traveloka dan rumah123.com pada Selasa (6/10), berikut daftar angkringan Malang yang menawarkan menu murah namun tetap menggugah selera untuk kamu kunjungi.
1. Angkringan Sewwu bawa nuansa Jogja ke Malang
Angkringan yang berlokasi di Jalan Borobudur, Blimbing ini mengusung suasana khas Jogja dengan rating mencapai 4,3.
Berbagai sate-satean tersedia di sini, mulai dari sate sosis, sate bakso, hingga telur puyuh dengan minuman pelengkap.
Menu nasi bakar berporsi besar juga bisa kamu nikmati dengan harga yang tetap ramah kantong.
2. Angkringan Cak Tomo kental dengan sambal bawang legendaris
Berdiri sejak 2017 oleh Bapak Chamdan Iful Sungkono, angkringan ini memadukan cita rasa Jawa Timur dan Jawa Tengah.
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