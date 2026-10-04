Resep Claypot Sesame Oil Chicken, Ayam Gurih dengan Aroma Minyak Wijen

Potret claypot sesame oil chicken dengan isian protein dan sayur lengkap. (instagram.com/@cook.n.plate)
JawaPos.com - Ayam bisa diolah dengan berbagai teknik untuk menghasilkan hidangan yang kaya aroma. Salah satunya dimasak menggunakan claypot bersama jahe dan minyak wijen sehingga menghasilkan sajian yang harum dan menggugah selera.
Resep claypot sesame oil chicken ini dibagikan oleh akun Instagram @cook.n.plate. Hidangan khas bergaya Chinese ini dimasak langsung dalam claypot hingga kuahnya mendidih dan bumbu meresap ke dalam potongan ayam.
Salah satu daya tarik resep ini terletak pada penggunaan jahe dalam jumlah cukup banyak. Jahe disangrai terlebih dahulu dengan minyak wijen hingga bagian tepinya mulai menggulung. Proses tersebut membantu mengeluarkan aroma khas jahe sekaligus membuat wangi minyak wijen semakin terasa.
Selain jahe, jamur shiitake kering yang telah direndam juga ditambahkan untuk memberikan rasa gurih dan aroma yang lebih kompleks. Bumbu kemudian dilengkapi kecap asin, kecap asin pekat, saus tiram, serta cooking wine.
Bahan:
Bahan utama:
2 paha ayam utuh, potong-potong
1 cangkir jahe, iris atau serut
1 siung bawang putih, cincang
Jamur shiitake kering secukupnya, rendam hingga lunak
Minyak wijen secukupnya
Bahan marinasi ayam:
Garam secukupnya
Minyak wijen secukupnya
Bumbu:
2 sendok makan kecap asin
1 sendok makan kecap asin pekat
1 sendok makan saus tiram
2 sendok makan cooking wine
Larutan maizena secukupnya
Cara Pembuatan:
1. Potong paha ayam menjadi beberapa bagian, kemudian marinasi dengan garam dan minyak wijen. Diamkan agar bumbu meresap.
2. Panaskan claypot, lalu masukkan minyak wijen secukupnya. Tumis jahe dengan api kecil hingga bagian tepinya mulai menggulung dan aromanya keluar.
3. Masukkan bawang putih cincang dan tumis bersama jahe hingga harum.
4. Tambahkan potongan ayam yang sudah dimarinasi. Masak sambil diaduk hingga bagian luar ayam mulai matang.
5. Masukkan jamur shiitake yang sudah direndam dan dipotong sesuai selera.
6. Tuangkan kecap asin, kecap asin pekat, saus tiram, dan cooking wine. Aduk hingga seluruh bahan tercampur dengan bumbu.
7. Masak hingga ayam matang dan kuahnya mendidih. Tambahkan larutan maizena secukupnya untuk membantu mengentalkan kuah.
8. Setelah matang, beri sedikit minyak wijen di atasnya sebelum disajikan.
Claypot sesame oil chicken cocok disajikan langsung selagi panas dengan nasi putih. Kuah berbumbu yang gurih juga sayang jika dibiarkan tersisa karena bisa disiramkan ke nasi sebagai pelengkap.
Dikutip dari Instagram @cook.n.plate, sajian ini bisa menjadi pilihan untuk menu makan malam ketika ingin hidangan ayam dengan aroma jahe dan minyak wijen yang lebih kuat.
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Jawa Pos
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