Shanju eks JKT48 Ultah ke-28, Jonatan Christie: Terima Kasih Selalu Ada dalam Setiap Perjalanan Hidupku

Shanju eks JKT48 bersama sang suami, Jonatan Christie. (Instagram: jonatanchristieofficial)
JawaPos.com - Shania Junianatha atau Shanju eks JKT48 berulang tahun ke-28 pada 27 Juni 2026. Perayaan hari lahirnya itu disambut dengan sejumlah unggahan memperlihatkan sejumlah momen kebersamaan dari sang suami, Jonatan Christie.
Menariknya, pemain bulu tangkis itu memberikan keterangan pada unggahannya tersebut dengan kata-kata manis dan menyenangkan hati Shanju.
"Selamat ulang tahun, sayang. Hari ini aku cuma mau bilang terima kasih. Terima kasih sudah selalu ada di setiap perjalanan hidup aku, baik di saat semuanya terasa mudah maupun saat harus melewati masa-masa yang tidak mudah," tulis Jonatan Christie di akun Instagram pribadinya, jonatanchristieofficial.
Dia pun berdoa tepat di hari ultah Shanju eks JKT48 agar Tuhan selalu memberikan anugerah berupa kesehatan, sukacita, kedamaian, dan Tuhan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan.
Selain itu, Jonatan Christie juga berdoa agar Shanju eks JKT48 selalu dalam pernyataan Tuhan dalam setiap langkahnya.
Jonatan Christie juga menyinggung tentang rasa nyaman yang diberikan Shanju eks JKT48 kepada dirinya dalam situasi apa pun. Hal itu membuatnya merasakan kekuatan, ketegaran, dan kebahagiaan.
"Kamu selalu berhasil bikin aku merasa punya tempat untuk pulang, tempat untuk bercerita, dan alasan untuk terus jadi pribadi yang lebih baik setiap harinya," tuturnya.
"Aku bersyukur bisa menjalani hidup ini sama kamu. Semoga kita terus bertumbuh, saling menguatkan, dan menikmati setiap perjalanan yang masih Tuhan siapkan untuk kita. Aku sayang kamu. Selamat ulang tahun, cintaku," tandasnya.
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