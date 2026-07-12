Hampir 9.000 Fans Nonton JKT48 Theater Sementara di Surabaya dan Jogjakarta

JawaPos.com - JKT48 resmi menuntaskan rangkaian Theater Sementara LOVE DREAM PASSION Surabaya dan Jogjakarta 2026. Selama lebih dari dua pekan, hampir 9.000 penggemar menyaksikan langsung pertunjukan yang digelar di dua kota tersebut.

Tur berlangsung sejak 24 Juni hingga 9 Juli 2026. Dalam periode itu, JKT48 menghadirkan total 18 pertunjukan teater yang dibawakan tiga tim berbeda.

Setiap pertunjukan dihadiri sekitar 450 hingga 500 penonton. Jika diakumulasikan, jumlah penonton teater mencapai sekitar 8.100 hingga 9.000 orang.

Tak hanya pertunjukan teater. JKT48 juga menggelar enam sesi Personal Meet and Greet serta enam 2-Shot Event, sehingga para penggemar memiliki kesempatan bertemu dan berinteraksi langsung dengan member favorit mereka.

Di Surabaya, seluruh rangkaian pertunjukan berlangsung di Gedung Cak Durasim. Team Love tampil pada 25-27 Juni, Team Dream pada 29 Juni-1 Juli, sedangkan Team Passion menutup rangkaian pada 6-8 Juli.

Sementara itu, pertunjukan di Jogjakarta digelar di Taman Budaya Embung Giwangan. Team Passion menjadi pembuka, disusul Team Love, sebelum akhirnya Team Dream menutup rangkaian pada 8 Juli lalu.

Masing-masing tim membawa setlist andalannya. Team Love membawakan Itadaki♡Love, Team Dream tampil lewat Dream Bakudan, sedangkan Team Passion menyuguhkan Passion 200%.

Kapten JKT48 Freya Jayawardana mengatakan, penyelenggaraan Theater Sementara merupakan bagian dari komitmen grup untuk membawa pengalaman teater JKT48 lebih dekat kepada para penggemar di berbagai daerah.

Menurut Freya, antusiasme yang ditunjukkan para penggemar di Surabaya dan Yogyakarta menjadi penyemangat bagi seluruh member. Dukungan tersebut juga menjadi motivasi bagi JKT48 untuk terus menghadirkan pertunjukan dan berbagai aktivitas yang bisa dinikmati lebih banyak penggemar.