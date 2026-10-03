Jelajah Street Food Khas Padang, Ada Martabak Mesir dengan Isian Melimpah Khas Tanah Minang

Ilustrasi martabak mesir/YouTube @riasukmawijaya
JawaPos.com - Kota Padang memiliki berbagai warisan budaya yang sangat khas.
Termasuk ragam kulinernya yang memiliki identitas kuat melalui perpaduan kompleks rempah-rempah, cita rasa gurih, serta bumbu yang berani.
Nasi padang menjadi salah satunya. Kini menu tersebut berkembang menjadi menu andalan yang digemari banyak orang.
Nasi padang kerap menjadi pilihan ketika seseorang ingin mengkonsumsi makanan yang praktis, enak, murah, dan mengenyangkan.
Selain nasi Padang, masih banyak kuliner lain asal Minang yang patut untuk anda coba. Cita rasanya pun tidak kalah dengan nasi padang.
Street food khas Padang ini juga wajib masuk ke dalam wishlist kuliner yang perlu anda coba saat berkunjung langsung ke Kota Padang, maupun ketika menjelajah kuliner nusantara.
Melansir informasi dari kanal YouTube @riasukmawijaya pada (3/10) berbagai kuliner khas padang ini sangat menarik untuk dicoba.
Es Durian
Es Durian Ganti Nan Lamo beralamat di Jl. HOS. Cokroaminoto No. 31B. Saat berkunjung ke Padang, rasanya kurang lengkap jika belum mencicipi es durian. Durian dari Padang terkenal memiliki rasa yang legit dengan daging tebal yang lembut serta aroma yang khas durian yang kuat. Es durian di kedai Ganti Nan Lamo ini terdiri dari daging durian, cincau, agar-agar,dan siraman kental manis.
Ikan Bakar Santan
Warung ikan bakar Djoni Kun beralamat di Jl. Pulau Air No. 1Akel, Kp. Pd, Kecamatan Padang. Tempat ini memiliki menu andalan berupa ikan bakar santan yang menjadi salah satu hidangan khasnya. I
kan bakar di sini dibumbui dengan rempah-rempah spesial, kemudian diolesi dengan bumbu santan yang menambah cita rasa.
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