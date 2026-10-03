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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 16.15 WIB

Street Food Viral Khas Ternate, Mulai dari Seafood Segar Sampai Jajanan UMKM yang Wajib Dicoba!

Ilustrasi udang bakar saus tiram/YouTube @satuduasuapp_id - Image

Ilustrasi udang bakar saus tiram/YouTube @satuduasuapp_id

JawaPos.com - Ternate, merupakan salah satu kota yang berada di Maluku Utara.

Kota ini menjadi destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi karena memiliki beragam pilihan tempat yang menarik.

Selain keindahan alamnya yang memikat, kuliner khas Ternate juga menawarkan cita rasa otentik yang sayang untuk dilewatkan.

Beragam olahan seafood segar dengan racikan rempah khas menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung.

Tidak hanya berburu kuliner, wisatawan juga dapat menikmati panorama alam, mengenal kebudayaan lokal, menelusuri sejarah Kesultanan ternate, sampai mencicipi aneka street food viral kekinian.

Perpaduan tersebut memberikan pengalaman wisata yang beragam selama anda berada di Ternate.

Bagi anda yang berencana berlibur ke Ternate, berikut sejumlah rekomendasi tempat kuliner dan jajanan yang wajib anda coba, sebagaimana yang dikutip dari kanal YouTube @satuduasuapp_id pada (2/10)

Jalan Tapak Raya, Kota Ternate, Maluku Utara. Tempat makan ini mulai buka sejak pukul 07.00-12.00. Di sini menyediakan aneka olahan seafood segar dengan cita rasa otentik khas Maluku Utara. Menariknya, berbagai menu di sini dibandrol dengan harga yang relatif terjangkau.

Beberapa menu yang wajib anda coba saat berkunjung ke tempat makan ini adalah bakwan jagung (Rp 15.000), udang bakar saus tiram (Rp 50.000), ikan bakar bubara (Rp 65.000).

Setelah puas makan, anda dapat mencicipi berbagai masakan seafood khas kota Ternate, selanjutnya anda dapat mencicipi berbagai street food di Lapangan Salero. Lokasinya tepat berada di depan Kedaton Kesultanan Ternate, Salero.

Editor: Hanny Suwindari
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