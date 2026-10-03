Street Food Viral Khas Ternate, Mulai dari Seafood Segar Sampai Jajanan UMKM yang Wajib Dicoba!

JawaPos.com - Ternate, merupakan salah satu kota yang berada di Maluku Utara.

Kota ini menjadi destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi karena memiliki beragam pilihan tempat yang menarik.

Selain keindahan alamnya yang memikat, kuliner khas Ternate juga menawarkan cita rasa otentik yang sayang untuk dilewatkan.

Beragam olahan seafood segar dengan racikan rempah khas menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung.

Tidak hanya berburu kuliner, wisatawan juga dapat menikmati panorama alam, mengenal kebudayaan lokal, menelusuri sejarah Kesultanan ternate, sampai mencicipi aneka street food viral kekinian.

Perpaduan tersebut memberikan pengalaman wisata yang beragam selama anda berada di Ternate.

Bagi anda yang berencana berlibur ke Ternate, berikut sejumlah rekomendasi tempat kuliner dan jajanan yang wajib anda coba, sebagaimana yang dikutip dari kanal YouTube @satuduasuapp_id pada (2/10)

Rumah Makan Ikan Bakar Mutiara

Jalan Tapak Raya, Kota Ternate, Maluku Utara. Tempat makan ini mulai buka sejak pukul 07.00-12.00. Di sini menyediakan aneka olahan seafood segar dengan cita rasa otentik khas Maluku Utara. Menariknya, berbagai menu di sini dibandrol dengan harga yang relatif terjangkau.

Beberapa menu yang wajib anda coba saat berkunjung ke tempat makan ini adalah bakwan jagung (Rp 15.000), udang bakar saus tiram (Rp 50.000), ikan bakar bubara (Rp 65.000).

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