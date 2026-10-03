Street Food Viral Khas Ternate, Mulai dari Seafood Segar Sampai Jajanan UMKM yang Wajib Dicoba!

Ilustrasi udang bakar saus tiram/YouTube @satuduasuapp_id
JawaPos.com - Ternate, merupakan salah satu kota yang berada di Maluku Utara.
Kota ini menjadi destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi karena memiliki beragam pilihan tempat yang menarik.
Selain keindahan alamnya yang memikat, kuliner khas Ternate juga menawarkan cita rasa otentik yang sayang untuk dilewatkan.
Beragam olahan seafood segar dengan racikan rempah khas menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung.
Tidak hanya berburu kuliner, wisatawan juga dapat menikmati panorama alam, mengenal kebudayaan lokal, menelusuri sejarah Kesultanan ternate, sampai mencicipi aneka street food viral kekinian.
Perpaduan tersebut memberikan pengalaman wisata yang beragam selama anda berada di Ternate.
Bagi anda yang berencana berlibur ke Ternate, berikut sejumlah rekomendasi tempat kuliner dan jajanan yang wajib anda coba, sebagaimana yang dikutip dari kanal YouTube @satuduasuapp_id pada (2/10)
Rumah Makan Ikan Bakar Mutiara
Jalan Tapak Raya, Kota Ternate, Maluku Utara. Tempat makan ini mulai buka sejak pukul 07.00-12.00. Di sini menyediakan aneka olahan seafood segar dengan cita rasa otentik khas Maluku Utara. Menariknya, berbagai menu di sini dibandrol dengan harga yang relatif terjangkau.
Beberapa menu yang wajib anda coba saat berkunjung ke tempat makan ini adalah bakwan jagung (Rp 15.000), udang bakar saus tiram (Rp 50.000), ikan bakar bubara (Rp 65.000).
MAMAMATCHA
Setelah puas makan, anda dapat mencicipi berbagai masakan seafood khas kota Ternate, selanjutnya anda dapat mencicipi berbagai street food di Lapangan Salero. Lokasinya tepat berada di depan Kedaton Kesultanan Ternate, Salero.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022