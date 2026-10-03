15 Oleh-Oleh Khas Malang yang Wajib Dibawa Pulang, dari Kuliner hingga Buah Tangan Unik

Kuliner oleh-oleh khas Malang./Magnific/ jcomp
JawaPos.com – Kota Malang tidak hanya memikat dengan wisatanya yang indah, tetapi juga menyimpan beragam pilihan oleh-oleh khas yang sangat sayang untuk dilewatkan.
Berbagai buah tangan khas Malang tersedia mulai dari kuliner camilan renyah, minuman segar, hingga kerajinan tangan bernilai budaya yang sangat tinggi.
Setiap oleh-oleh khas Malang memiliki keunikan tersendiri yang mencerminkan kekayaan alam dan budaya Kota Apel yang sangat beragam.
Dilansir dari laman Traveloka dan mysantika.com pada Sabtu (3/10), berikut daftar rekomendasi oleh-oleh khas Malang yang wajib dibawa pulang sebagai buah tangan untuk keluarga dan orang-orang terkasih.
1. Keripik buah
Camilan populer ini dibuat dari berbagai jenis buah seperti nangka, salak, dan apel yang diiris tipis lalu diproses menggunakan teknologi vakum khusus.
Proses tersebut membuat keripik tetap renyah sekaligus mempertahankan cita rasa alami buah yang segar tanpa perlu tambahan pewarna atau pengawet.
2. Sari apel
Minuman segar khas ini diolah langsung dari perasan apel pilihan tanpa bahan pengawet sehingga kandungan vitaminnya tetap terjaga dengan baik.
Rasa manisnya yang alami dan sangat menyegarkan menjadikan sari apel sebagai minuman ikonik yang paling banyak diburu wisatawan saat berkunjung ke sini.
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