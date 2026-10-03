Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 21.06 WIB

15 Oleh-Oleh Khas Malang yang Wajib Dibawa Pulang, dari Kuliner hingga Buah Tangan Unik

Kuliner oleh-oleh khas Malang./Magnific/ jcomp - Image

Kuliner oleh-oleh khas Malang./Magnific/ jcomp

JawaPos.com – Kota Malang tidak hanya memikat dengan wisatanya yang indah, tetapi juga menyimpan beragam pilihan oleh-oleh khas yang sangat sayang untuk dilewatkan.

Berbagai buah tangan khas Malang tersedia mulai dari kuliner camilan renyah, minuman segar, hingga kerajinan tangan bernilai budaya yang sangat tinggi.

Setiap oleh-oleh khas Malang memiliki keunikan tersendiri yang mencerminkan kekayaan alam dan budaya Kota Apel yang sangat beragam.

Dilansir dari laman Traveloka dan mysantika.com pada Sabtu (3/10), berikut daftar rekomendasi oleh-oleh khas Malang yang wajib dibawa pulang sebagai buah tangan untuk keluarga dan orang-orang terkasih.

1. Keripik buah

Camilan populer ini dibuat dari berbagai jenis buah seperti nangka, salak, dan apel yang diiris tipis lalu diproses menggunakan teknologi vakum khusus.

Proses tersebut membuat keripik tetap renyah sekaligus mempertahankan cita rasa alami buah yang segar tanpa perlu tambahan pewarna atau pengawet.

2. Sari apel

Minuman segar khas ini diolah langsung dari perasan apel pilihan tanpa bahan pengawet sehingga kandungan vitaminnya tetap terjaga dengan baik.

Rasa manisnya yang alami dan sangat menyegarkan menjadikan sari apel sebagai minuman ikonik yang paling banyak diburu wisatawan saat berkunjung ke sini.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Empat Tahun Tragedi Kanjuruhan, Warga Malang Tetap Menunggu Keadilan - Image
Sepak Bola Indonesia

Empat Tahun Tragedi Kanjuruhan, Warga Malang Tetap Menunggu Keadilan

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 16.00 WIB

PPSN VI Kesempatan Santri Ekplorasi Bakat di Bumi Perkemahan Ponpes Wisata An-Nur II Malang - Image
Berita Daerah

PPSN VI Kesempatan Santri Ekplorasi Bakat di Bumi Perkemahan Ponpes Wisata An-Nur II Malang

Jumat, 2 Oktober 2026 | 02.01 WIB

Eks Kepsek SMPN 18 Malang Terancam Pasal Berlapis Atas Kekerasan Siswa - Image
Berita Daerah

Eks Kepsek SMPN 18 Malang Terancam Pasal Berlapis Atas Kekerasan Siswa

Minggu, 27 September 2026 | 19.35 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

5

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

6

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

7

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

9

Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang

10

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore