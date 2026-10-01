PPSN VI Kesempatan Santri Ekplorasi Bakat di Bumi Perkemahan Ponpes Wisata An-Nur II Malang

JawaPos.com - Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN) VI 2026 menjadi kesempatan baik bagi kontingen santri mengekspresikan dan mengeksplorasi bakat serta kemampuan di tingkat nasional.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sulut Ulyas Taha menyatakan, ajang PPSN VI 2026 di Malang, Jawa Timur, ajang untuk mengukir prestasi nasional.

”Alhamdulillah, Sulawesi Utara tahun ini bisa mengirimkan dua sangga utusan. Ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi para santri. Tunjukkan prestasi terbaik di ajang pramuka tingkat nasional ini,” ujar Ulyas Taha dilansir dari Antara.

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Kepala Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kemenag Sulut Ahmad Sholeh berharap seluruh peserta mempersiapkan fisik dengan matang.

Selama enam malam di lokasi perkemahan mereka akan mengikuti rangkaian kegiatan yang padat, yakni 65 jenis kegiatan.

Sementara itu, Pondok Pesantren Wisata An-Nur II Al-Murtadlo, Bululawang, Kabupaten Malang, menjadi tuan rumah Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN) VI yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama.

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Para peserta kontingen Riau, Jawa Barat, dan Jawa Timur, menilai, lokasi perkemahan dan layanan panitia sejak rombongan tiba sangat baik.

Fathan Akmal Anshori dari kontingen Riau menyebut, bumi perkemahan di An-Nur II bagus dan asri.