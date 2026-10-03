5 Rekomendasi Nasi Tempong Pedas di Surabaya, Kuliner Enak, Murah, dan Bikin Ketagihan

Kuliner nasi tempong di Surabaya.//lapispahlawan.co.id
JawaPos.com – Nasi tempong pedas kini menjadi salah satu pilihan kuliner yang paling banyak diburu warga Surabaya dari berbagai penjuru kota.
Makanan khas Banyuwangi ini hadir di banyak warung dan restoran di Surabaya dengan sambal segar yang pedasnya benar-benar terasa di lidah.
Pilihan lauk yang sangat beragam dan harga yang sangat terjangkau menjadikan kuliner nasi tempong di Surabaya cocok untuk semua kalangan.
Dilansir dari laman carikulinerindonesia.com dan lapispahlawan.co.id pada Sabtu (3/10), berikut daftar tempat makan nasi tempong enak di Surabaya yang sayang untuk dilewatkan.
1. Nasi Tempong Sri Dewi
Warung yang berlokasi di Jalan Kalisari Utara I Nomor 62, Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, dan buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 21.30 ini menawarkan suasana makan yang nyaman dengan area indoor maupun outdoor.
Pilihan lauknya sangat beragam mulai dari ayam bakar, udang bakar, ikan laut bakar, gurami bakar, empal, cumi-cumi, hingga menu sederhana tahu tempe dan ikan asin.
2. Dapur Mamio
Warung yang berlokasi di Jalan Simpang Darmo Permai Utara Nomor 6, Pradahkalikendal, Dukuh Pakis, dan buka setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 21.00 ini menawarkan harga yang sangat ramah di kantong.
Pilihan lauk nasi tempongnya sangat lengkap mulai dari telur dadar, ayam goreng, empal, lele, hati ampela, paru, hingga petai, ditambah menu lain seperti bubur ayam, rawon, bakmoy, dan sate jamur.
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