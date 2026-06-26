Rekomendasi Warung Nasi Tempong Paling Mantap di Banyuwangi, Sambel Lekoh dan Aneka Lauk yang Juara Banget

Ilustrasi sego tempong/YouTube @Riasukmawijaya
JawaPos.Com - Jika anda ke Banyuwangi, jangan lewatkan kuliner khasnya yakni nasi tempong.
Nasi tempong ini menjadi hidangan yang wajib anda cicipi. Dalam sepiring nasi tempong khas Banyuwangi, anda akan mendapatkan nasi hangat, aneka sayur rebus seperti terong, labu siam, kangkung, serta ikan asin yang gurih dan renyah.
Namun, yang paling istimewa terletak pada sambal tempongnya, berbeda dengan sambal pada umumnya, sambal tempong dibuat menggunakan tomat khusus dan terasi khas Banyuwangi, sehingga menghasilkan cita rasa pedas, gurih, dan segar yang menjadi ciri khas dari kuliner ini.
Jika anda ingin mencicipi nasi tempong dengan cita rasa autentik, berikut rekomendasi warung nasi tempong terfavorit di Banyuwangi, berdasarkan ulasan YouTube @riasukmawijaya.
Nasi Tempong Mbok Nah
Nasi Tempong Mbok Nah berlokasi di Jl. Kolonel Sugiono No.16, Kertasari. Warung nasi tempong ini buka tiap hari mulai pukul 08.00-00.00, kecuali hari Jumat karena libur. Nasi tempong mbok nah menjadi salah satu yang paling legendaris di Banyuwangi. Nasi tempong di sini terdiri dari nasi hangat, labu siam rebus, terong rebus, kangkung rebus, ikan asin, dan sambal tempong yang khas.
Di sini anda dapat memilih lauk seperti ayam, udang, telur, ati ampela, pepes, ikan laut, dan cumi hitam. Harga seporsi nasi tempong dibanderol dengan harga mulai dari Rp 6.000-Rp 19.000.
Nasi Tempong Mbok Wah
Nasi tempong mbok wah berlokasi di Jl. Gembrung No.220, Lingkungan Watu Ulo. warung nasi tempong ini buka mulai pukul 08.00-22.00. Satu porsi nasi tempong mbok wah terdiri oseng nasi hangat, ikan asin, cumi hitam, sayur rebus, terong rebus, timun, sambal tempong, dan tahu goreng. Harga per porsinya berkisar antara Rp 14.000, tergantung pilihan lauk yang anda ambil.
Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup
Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar
Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan