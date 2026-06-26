Rekomendasi Warung Nasi Tempong Paling Mantap di Banyuwangi, Sambel Lekoh dan Aneka Lauk yang Juara Banget

JawaPos.Com - Jika anda ke Banyuwangi, jangan lewatkan kuliner khasnya yakni nasi tempong.

Nasi tempong ini menjadi hidangan yang wajib anda cicipi. Dalam sepiring nasi tempong khas Banyuwangi, anda akan mendapatkan nasi hangat, aneka sayur rebus seperti terong, labu siam, kangkung, serta ikan asin yang gurih dan renyah.

Namun, yang paling istimewa terletak pada sambal tempongnya, berbeda dengan sambal pada umumnya, sambal tempong dibuat menggunakan tomat khusus dan terasi khas Banyuwangi, sehingga menghasilkan cita rasa pedas, gurih, dan segar yang menjadi ciri khas dari kuliner ini.

Jika anda ingin mencicipi nasi tempong dengan cita rasa autentik, berikut rekomendasi warung nasi tempong terfavorit di Banyuwangi, berdasarkan ulasan YouTube @riasukmawijaya.

Nasi Tempong Mbok Nah

Nasi Tempong Mbok Nah berlokasi di Jl. Kolonel Sugiono No.16, Kertasari. Warung nasi tempong ini buka tiap hari mulai pukul 08.00-00.00, kecuali hari Jumat karena libur. Nasi tempong mbok nah menjadi salah satu yang paling legendaris di Banyuwangi. Nasi tempong di sini terdiri dari nasi hangat, labu siam rebus, terong rebus, kangkung rebus, ikan asin, dan sambal tempong yang khas.

Di sini anda dapat memilih lauk seperti ayam, udang, telur, ati ampela, pepes, ikan laut, dan cumi hitam. Harga seporsi nasi tempong dibanderol dengan harga mulai dari Rp 6.000-Rp 19.000.

Nasi Tempong Mbok Wah